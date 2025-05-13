SUCCESSOS
Demanen 107 anys per violar i oferir per xarxes una nena
A Barcelona i la menor estava tutelada per la Generalitat. Accepta 13 anys per agredir i deixar embarassada la seua neboda
La Fiscalia de Barcelona ha sol·licitat 107 anys i mig de presó per a un home acusat d’agredir sexualment una menor d’edat i oferir-la a tercers a través de plataformes perquè mantinguessin relacions sexuals amb ella. Segons l’escrit, l’home, de 40 anys en el moment dels fets, va contactar amb la menor, de 12 i que es trobava sota la tutela de Generalitat, a través de l’aplicació Badoo el maig del 2020. Posteriorment, va començar a parlar amb ella per xarxes socials i la va convèncer perquè li enviés fotos de contingut sexual. Aquell mateix any es va citar amb ella en un centre comercial de Barcelona, des d’on la va traslladar fins a casa seua i la va agredir sexualment. A partir de llavors i fins al 2021 es van anar succeint trobades entre tots dos. A més, la va convèncer perquè es deixés gravar durant les pràctiques sexuals, imatges que va utilitzar com a reclam perquè altres pederastes mantinguessin relacions amb la menor en la seua presència.
Fiscalia relata fins a 8 episodis en els quals la menor va ser agredida sexualment per tercers i gravada per l’acusat.
D’altra banda, un home va acceptar 13 anys i mig de presó per violar de manera continuada la seua neboda a Santander, llavors menor de 14 anys i amb una discapacitat del 76%. Va quedar embarassada i va donar a llum una nena quan comptava amb 15 anys.