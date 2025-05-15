ENERGIA
El Govern central apunta a desconnexions per sobretensió com a causa de la gran apagada
Aagesen situa l’inici del “zero energètic” a Sevilla, Badajoz i Granada i descarta un atac cibernètic a REE. Diu que l’anàlisi ha d’anar “molt més enllà de culpabilitzar una font de generació o una altra”
La vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica, Sara Aagesen, va informar ahir al Congrés que el comitè d’anàlisi sobre l’apagada general el passat 28 d’abril sofert a tota la Península ha identificat desconnexions “que poden ser per sobretensió” com a “element desencadenant de la caiguda en cascada en el moment crític”.
Aagesen, que també va avançar que no hi ha indicis que l’operador del sistema, Red Eléctrica, patís un atac cibernètic, va explicar a més que les pèrdues de generació que es van produir a Granada, Badajoz i Sevilla abans del “zero energètic” van ascendir a una mica més de 2,2 gigawatts (GW) en 20 segons.
Immediatament després d’aquests esdeveniments va arrancar la desconnexió de generació en trencada per sobretensió, segons va reportar la ministra, que va indicar que diferents operadors van registrar “volatilitat” en les tensions durant aquell mateix matí del dia 28.
Amb la informació provisional de què disposen, Aagesen va dir que, mitja hora abans de l’incident, diversos agents van observar “almenys” dos períodes d’oscil·lacions en diferents variables del sistema, que van ser detectades tant dins de la península Ibèrica com fora.
Una es va produir a les 12.03 hores i va durar “una mica menys” de cinc minuts. Durant aquell període es van registrar “fortes oscil·lacions, tant de tensió com de freqüència” que ja s’estan avaluant. La segona va ser a les 12.19 hores i va aconseguir esmorteir-se en tres minuts. Aquesta, que ha estat identificada, és “més habitual”, ve del centre peninsular i oscil·la respecte al sistema síncron europeu, és a dir, Alemanya, Itàlia, Àustria i Dinamarca, va citar la vicepresidenta tercera.
En tots els casos, Red Eléctrica va actuar, va assenyalar la ministra, que va avisar que caldrà analitzar tot això i en quina mesura va poder ocórrer. Aquest apunt es troba en línia amb les primeres troballes de la Xarxa Europea de Gestors de Xarxes de Transport d’Electricitat (Entso-i), que divendres va comunicar que mitja hora abans de l’apagada “es van observar dos períodes d’oscil·lacions de potència i de freqüència a la zona síncrona d’Europa continental”.
Per això, Aagesen va subratllar que l’anàlisi de l’apagada ha d’anar “molt més enllà de culpabilitzar una font de generació o una altra”. “És una anàlisi que no es pot resumir en una frase, és impossible, ni tancar-se en fals. Sens dubte, aquest Govern no ho farà sota aquesta responsabilitat”, va destacar. Durant la seua exposició, la ministra va insistir en les “complexitats” del sistema elèctric peninsular. “Si no fos complex, Europa no donaria a Espanya i Portugal tres mesos per preparar i remetre el seu informe dels fets”, va defensar. Precisament, tots dos països acudiran en uns dies al grup europeu de coordinació d’electricitat per informar sobre l’incident.