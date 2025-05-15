PRÒXIM
Trump es reuneix amb el líder de Síria, a qui veia terrorista
El president nord-americà advoca per normalitzar relacions amb el país. Els EUA arriben a un acord sobre defensa amb Qatar
El president dels Estats Units, Donald Trump, es va reunir ahir amb el nou president de Síria, Ahmed al-Sharaa, a Riad, capital de l’Aràbia Saudita, durant el seu viatge al Pròxim Orient. Al-Sharaa ha passat en pocs mesos de ser un terrorista declarat pels EUA –que oferia una recompensa de 10 milions de dòlars per informació– a fotografiar-se amb el seu president.
L’amfitrió de la trobada va ser Khalifa bin Salman al-Khalifa, príncep hereu saudita, i el president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, s’hi va connectar per via telefònica. Dimarts Trump va anunciar l’aixecament de les sancions per “donar una oportunitat de grandesa a Síria”, i ahir va advocar per normalitzar les relacions i va instar Síria a fer el mateix amb Israel.
Trump també va ser a Qatar, on va arribar a un acord sobre seguretat i defensa que generarà un intercanvi d’almenys 1,2 bilions de dòlars. El contracte inclou la comanda d’avions més gran –fins a 210– de la història de Boeing, fabricant nord-americà, a més del polèmic “regal” d’un avió de luxe valorat en 400 milions de dòlars, que l’oposició demòcrata considera il·legal. Trump va tancar el tracte amb l’emirat el mateix dia que va entrar en vigor la treva aranzelària de 90 dies amb la Xina, en la qual els nord-americans rebaixen els aranzels al 30% i el gegant asiàtic els redueix al 10%.