Més d’un centenar de morts a Gaza arran dels bombardejos de l’Exèrcit israelià
Nous atacs d’Israel van provocar la mort de 115 persones a Gaza durant la nit de dimecres i el matí d’ahir. Els bombardejos més contundents es van portar a terme al sud de la Franja, especialment en habitatges i campaments de desplaçats a prop de Khan Yunis. L’Hospital Europeu de Gaza, que es troba en aquesta localitat, va quedar fora de servei a causa dels atacs. L’ofensiva israeliana es va estendre fins a la ciutat de Gaza i altres poblacions del nord com Jabalia, on la majoria de víctimes van ser nens. Israel va anunciar ahir la mort d’un membre de Hamas, responsable de recaptar fons per a la seua ala militar, en un atac dilluns passat.
Fa gairebé dos mesos des que Israel va trencar unilateralment l’alto el foc acordat al gener, i des d’aleshores la xifra de morts vorejava els 3.000 i la de ferits els 8.000. La treva incloïa tres fases: la primera implicava l’alliberament d’ostatges; la segona suposava la retirada de les tropes israelianes; i la tercera, la reconstrucció de tota la Franja. L’Exèrcit hebreu va trencar l’armistici abans d’arribar a la segona, exigint l’alliberament de més ostatges i impedint l’arribada d’ajuda humanitària a la regió.