POLÍTICA
Illa promet “arribar fins al final” en la investigació de la DGAIA
Per aclarir responsabilitats en el cas de la menor tutelada. El president defensa el finançament singular i “el clar pas positiu” de la llei d’amnistia
Salvador Illa, president de la Generalitat, es va reunir ahir amb María Chivite, presidenta del Govern de Navarra a Pamplona, amb la qual va atansar postures i va recórrer les instal·lacions de Volkswagen Navarra. En la reunió institucional, Illa va parlar sobre el cas d’abusos sexuals a una menor de 12 anys tutelada per la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA). El president es va mostrar contundent i va qualificar el cas d’“execrable” i “no acceptable en cap àmbit, però menys en una institució pública” i va prometre “arribar fins al final, amb actitud constructiva”. A més, va afirmar que contribuirà a aclarir responsabilitats, alhora que va defensar que la DGAIA necessita “una transformació”, la mateixa postura de Mònica Martínez Bravo, consellera de Drets Socials, que va confessar haver-se assabentat “recentment” del cas de pederàstia, que va tenir lloc entre 2021 i 2022.
Un altre dels temes que va abordar Illa va ser el del finançament singular, assegurant que “no va en contra de ningú”, i encara que mostra “respecte” pels models d’altres comunitats autònomes, va remarcar que “la proposta de Catalunya és diferent” i segueix un model diferent al del concert econòmic navarrès.
Illa també va parlar sobre la Conferència de Presidents del 6 de juny vinent, definint Catalunya com a “garantia de lleialtat i cooperació institucional”, i apostant per la “diversitat a Espanya” així com les seues llengües oficials. A més, va reclamar més confiança en Catalunya, admetent que en ocasions sent que no existeix.
En les seues declaracions, Illa va reivindicar l’èxit de la llei d’amnistia, reiterant que va ser “un clar pas positiu” i recordant que el Poder Judicial és un “servei públic” que ha de respectar les decisions del poder sobirà del Congrés dels Diputats.
El president també va voler pronunciar-se sobre l’arribada de Donald Trump a la presidència dels Estats Units, definint el seu mandat com “un cicló frenètic” i assegurant que “Europa es troba entre dos amenaces: la comercial dels EUA i la bèl·lica de Rússia”.