L’Exèrcit israelià comença una nova ofensiva terrestre a gran escala a la Franja de Gaza
Les primeres hores de l’operació Carros de Gedeó deixen almenys 14 morts. Sánchez anuncia que Espanya plantejarà a l’ONU que el Tribunal Internacional es pronunciï sobre el bloqueig a la Franja
Les Forces de Defensa d’Israel (FDI) van ampliar ahir la seua ofensiva sobre la Franja de Gaza amb una sèrie d’operacions emmarcades en una operació denominada Carros de Gedeó, amb la qual busquen derrotar el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) i alliberar els ostatges capturats.
Almenys 18 persones haurien mort en bombardejos israelians a l’entorn de la localitat gaziana de Deir al-Balah, un dels principals objectius de la nova operació israeliana, al centre de Gaza, segons fonts de l’enclavament palestí que van elevar a 63 el total de morts a la Franja durant tota la jornada d’ahir.
Les autoritats gazianes van elevar ahir mateix a gairebé de 53.300 els morts des de l’inici de l’ofensiva militar israeliana contra l’enclavament, desencadenada després dels atacs executats el 7 d’octubre del 2023 per Hamas i altres grups palestins, que van deixar uns 1.200 morts i prop de 250 de segrestats, segons el balanç oficial facilitat per les autoritats d’Israel.
Paral·lelament, Israel i Hamas van confirmar el començament de noves negociacions per a un alto el foc a la Franja al cap de poques hores del començament de la nova ofensiva israeliana.
El ministre de Defensa hebreu, Israel Katz, va anunciar el retorn de Hamas a les converses que tenen lloc a la capital de Qatar, Doha, després de l’inici de l’operació israeliana. Al cap de poc, un alt dirigent de Hamas, Mahmud Mardawi, va confirmar la cadena Al-Arabiya el començament d’una nova ronda de negociacions que s’està portant a terme “sense condicions prèvies” i “no es basa en propostes israelianes”.
D’altra banda, el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va anunciar a Bagdad (Iraq) que Espanya plantejarà davant de Nacions Unides que el Tribunal Internacional de Justícia (CIJ) declari si l’actual bloqueig israelià sobre la Franja de Gaza compleix el Dret Internacional, i va fer una crida a “redoblar la pressió sobre Israel” perquè “Palestina es dessagna”. Sánchez va fer aquesta crida durant la seua intervenció en la XXXIV Cimera de la Lliga Àrab i a la qual va acudir com a convidat.
En aquest context, va avançar també que Espanya i Palestina estan impulsant un nou projecte de resolució a l’Assemblea General de Nacions Unides per exigir a Israel “el final del bloqueig humanitari imposat a Gaza i l’accés complet i sense restriccions a l’assistència humanitària”.
Els EUA avaluen assentar un milió de palestins a Líbia
El Govern nord-americà està avaluant la possibilitat d’assentar un milió de palestins de forma permanent des de la Franja de Gaza a Líbia, segons va indicar la cadena NBC News.
El pla estaria prou avançat com perquè l’Administració de Donald Trump l’hagi parlat amb el lideratge libi i hagi tingut al corrent Israel, però els detalls sobre això encara són vagues i no s’ha arribat a cap acord final, va afegir el canal amb fonts coneixedores.A canvi, l’Executiu de Trump estaria disposat a desbloquejar per a Líbia milions de dòlars en fons que els EUA van congelar fa una dècada.Ni el departament d’Estat ni el Consell de Seguretat Nacional van voler donar la seua versió abans de la publicació de la notícia i posteriorment un portaveu de l’Executiu va subratllar que l’esmentat pla “no té sentit” i “no ha estat discutit”.