EUROPA
Trump provarà de reunir Putin i Zelenski per negociar el final de la guerra
El president dels Estats Units, Donald Trump, va anunciar ahir que trucarà demà dilluns al seu homòleg rus, Vladímir Putin, i després a l’ucraïnès, Volodímir Zelenski, per negociar el final de la guerra d’Ucraïna.
Els caps de la diplomàcia russa i nord-americana, Sergei Lavrov i Marco Rubio, van mantenir una conversa telefònica en la qual van coincidir en la seua satisfacció sobre la represa del diàleg entre Rússia i Ucraïna que va començar divendres a Istanbul.
El Kremlin va anunciar a més que farà arribar a la part ucraïnesa una llista de condicions per a un alto el foc i que determinats acords podrien fer possible una trobada entre el president rus i l’ucraïnès.
Mentrestant, almenys nou persones van ser assassinades ahir i set més van resultar ferides com a conseqüència d’un atac rus amb drons a un minibús als voltants de Bilopillia, a la regió ucraïnesa de Sumi, segons van informar les autoritats locals.
Van denunciar que no es tracta d’“un simple bombardeig”, sinó d’“un cínic crim de guerra” de l’Exèrcit rus, que ha atemptat “una vegada més” contra objectius civils “ignorant totes les normes del Dret Internacional i de la humanitat”.