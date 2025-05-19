PRÒXIM
La nova ofensiva israeliana sobre Gaza causa més de 300 morts des de divendres
Només entre la mitjanit de dissabte i ahir al migdia van ser almenys 107. Un dirigent de l’ONU atribueix a “decisions polítiques” el bloqueig a l’entrada de subministraments
Els atacs israelians a la Franja de Gaza van matar en dotze hores, des de la mitjanit de dissabte fins ahir al migdia, almenys 107 persones, segons va informar el ministeri de Salut gazià. Munir Al-Bursh, director general del ministeri que forma part del Govern de Hamas, va indicar que els morts ahir es van produir en diverses zones de la Franja: 28 al nord, 8 a Ciutat de Gaza, 21 al centre de l’enclavament i 50 al sud.
Un dels últims atacs es va produir dissabte a la nit amb drons contra tendes de campanya que allotjaven desplaçats a Mawasi (sud de Gaza), zona que fins que es va trencar la treva qualificava com a “segura” i en la qual segueixen amuntegades centenars de milers de persones, segons les xifres de les autoritats sanitàries.
Allà es van produir almenys 34 morts, en un campament de refugiats erigit al costat de la clínica de camp de l’Hospital Kuwaiti al-Mawasi, que poc després de l’atac anunciava la suspensió dels seus serveis quirúrgics.
Les imatges difoses pujades pels gazians en xarxes socials mostren el caos posterior a l’atac, amb centenars de persones traient ferits i cadàvers d’entre les restes mentre d’altres proven d’apagar amb sorra (Mawasi és a la costa) els incendis provocats pel bombardeig.
L’atac forma part de l’escalada israeliana de l’ofensiva “extensiva” sobre Gaza, amb prop de 200 morts entre divendres i dissabte, de la mà de l’avenç de les tropes per ocupar més territori a l’enclavament palestí, en una nova incursió anomenada Carros de Gedeó.
Un dels llocs als quals es va estendre l’operació terrestre és Deir al-Balah, al centre de Gaza. Les tropes mai no havien entrat allà des que va començar l’ofensiva l’octubre del 2023, i la ciutat és el centre d’operacions de moltes ONG i agències internacionals a la Franja.
En els últims dos mesos la xifra la palestins morts en bombardejos israelians ascendeix a almenys 3.300 i a prop de 53.300 des del 7 d’octubre de l’any 2023, quan Israel va llançar la represàlia sobre la Franja per l’atac liderat per Hamas aquell mateix dia, en el qual prop de 1.200 persones van morir en territori israelià i 251 més van ser segrestades pels milicians.
El cap per a Palestina de l’ONU per a la Coordinació d’Assumptes Humanitaris, Jonathan Whittall, va confirmar ahir a X que els atacs aeris i les operacions terrestres s’han intensificat “a un ritme alarmant a Gaza” i va qualificar de “decisions polítiques” el bloqueig a l’entrada de subministraments i els obstacles per salvar vides.
Les accions israelianes no només han provocat una creixent condemna internacional, sinó que fins i tot acadèmics de renom d’arreu del món en aquesta matèria ja descriuen com accions “genocides” el que Israel continua fent a Gaza.