TRIBUNALS
Conde-Pumpido rebutja paralitzar la llei d’amnistia
Tres jutges del TC demanaven que abans ho dirimís el TJUE. El cap del Constitucional diu que el debat començarà en breu
El president del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, ha rebutjat debatre en el pròxim Ple la possibilitat de consultar el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre el recurs dels diputats del PP contra la llei d’amnistia, com demanaven tres magistrats de l’ala conservadora. També descarta la seua altra petició de paralitzar el debat en el TC sobre l’amnistia a l’espera que l’òrgan europeu contesti a les consultes d’altres tribunals espanyols sobre aquesta norma.
“No dona lloc a la incorporació en l’ordre del dia del pròxim Ple a celebrar el dia 27 de maig i següents”, va contestar Conde-Pumpido als magistrats César Tolosa, Concepción Espejel i Enrique Arnaldo. Va ser el passat 12 de maig quan es va donar a conèixer la petició dels tres magistrats, al considerar que la llei d’amnistia vulnera el Dret de la UE i que, per tant, hauria de pronunciar-s’hi el TJUE.
En l’acord, Conde-Pumpido assenyala que seria “prematur” celebrar el debat reclamat “esqueixat de la deliberació principal sobre el fons del recurs d’inconstitucionalitat plantejat” pel Grup Parlamentari del PP. El president del Tribunal Constitucional avança que el debat sobre l’amnistia, que començarà analitzant el recurs presentat pel PP, “es realitzarà pròximament”.