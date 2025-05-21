SOCIETAT
El Govern central vol regularitzar els immigrants arribats abans del 2025
El nou projecte de llei es podria aplicar a unes 470.000 persones. L’objectiu és “tapar els forats” que ha deixat el nou reglament d’Estrangeria
El PSOE va començar ahir les negociacions amb els altres grups parlamentaris sobre l’esborrany de la ILP (Iniciativa Legislativa Popular) que té per objectiu regularitzar la situació d’uns 470.000 immigrants i que té el suport d’unes 900 entitats i més de 700.000 firmes. La sobtada posada en marxa d’aquesta proposta de llei –que portava parada més d’un any– arriba a causa dels problemes que han denunciat diverses ONG del nou reglament d’Estrangeria, que va entrar ahir en vigor.
El Ple del Congrés va aprovar el 9 d’abril del 2024 la presa en consideració de la ILP per a la regularització d’immigrants per majoria absoluta, però va quedar en període d’esmenes per la negativa del PSOE a fer-la avançar. Ara, els efectes del nou reglament d’Estrangeria podrien deixar en situació irregular sol·licitants d’asil la petició dels quals hagi estat desestimada o persones vulnerables, i la pressió de diverses entitats va fer canviar de postura el PSOE, que va començar a accelerar el procés per aprovar la ILP.
El nou text permetria la regularització de tots els immigrants arribats a Espanya abans del 31 de desembre del 2024 que compleixin una sèrie de requisits, establerts per Reial Decret. Es calcula que es regularitzaria la situació d’unes 470.000 persones a través d’una “autorització per circumstàncies excepcionals única”.
La secretària d’Estat de Migracions, Pilar Cancela, està portant les negociacions amb els altres grups parlamentaris (a excepció de Vox). L’Executiu dependrà dels vots de partits una mica més reticents a la regularització massiva, com Junts i el PNB, que la setmana passada va aixecar polèmica per unes declaracions sobre la gestió de la immigració del lehendakari, Imanol Pradales.
Sumar va donar suport al canvi de posició del seu soci de govern, encara que va advocar per ampliar l’abast de la regularització.
Per la seua part, la secretària general de Podem, Ione Belarra, va demanar al grup socialista que no esperi a la tramitació de la ILP i que aprovi la regularització per Reial Decret, ja que podria fer-ho “demà mateix” si en tingués voluntat.