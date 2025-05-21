PRÒXIM
La Unió Europea revisarà l’acord d’associació amb Israel
A petició d’Espanya i 16 països més davant de la “insostenible situació a Gaza”. L’ONU adverteix que 14.000 nadons podrien morir en 48 hores si no arriba ajuda
La Unió Europea revisarà l’Acord d’Associació amb Israel arran de la reclamació d’un grup de 17 països, entre els quals Espanya, a l’Alta Representant de la UE per a Política Exterior, Kaja Kallas, partint de l’article 2 relatiu a la necessitat de respectar els Drets Humans davant de la situació “insostenible, insuportable i inhumana” que hi ha a la Franja de Gaza.
Així ho van confirmar diverses fonts diplomàtiques, que van explicar que una majoria de països es van afegir a les peticions realitzades per Espanya, Irlanda, Eslovènia i Luxemburg, d’una banda, i pels Països Baixos, que ja comptava amb el suport d’una desena d’estats membre.
“És evident que la situació s’ha deteriorat notablement, fins i tot en una sèrie de qüestions en les quals la Unió Europea va expressar la seua clara preocupació. Per tant, ha arribat el moment de donar un veritable sentit a l’article 2 de l’Acord d’Associació UE-Israel amb mesures concretes i significatives”, assenyalava la carta remesa per Espanya, Irlanda, Eslovènia i Luxemburg. La decisió arriba després d’un debat en el marc de la reunió de ministres d’Exteriors de la UE a Brussel·les i després de l’anunci del ministre del ram del Regne Unit, David Lammy, de suspendre les negociacions comercials amb Israel per la seua “intolerable” ofensiva sobre la Franja de Gaza.
El balanç de palestins morts a causa de l’ofensiva llançada per l’Exèrcit d’Israel contra la Franja de Gaza després dels atacs del 7 d’octubre del 2023 ha augmentat a prop de 53.600, inclosos uns 90 durant l’últim dia, segons van denunciar les autoritats de l’enclavament, controlades per Hamas.
Paral·lelament, el coordinador d’ajuda d’emergència de l’ONU, Tom Fletcher, va avisar que 14.000 nadons podrien morir a Gaza en 48 hores si no els arriba ajuda humanitària.
Per la seua part, el líder del partit opositor israelià Els Demòcrates, Yair Golan, va carregar durament contra el Govern d’Israel per l’ofensiva militar i va afirmar que “un país assenyat no assassina nadons com a passatemps”, la qual cosa va desencadenar una cascada de crítiques contra ell des de l’Executiu i l’oposició.
El Congrés tramitarà una llei per a l’embargament d’armes
El Congrés va aprovar ahir la presa en consideració de la proposició de llei impulsada per Sumar, Podem i BNG que exigeix establir un embargament al comerç d’armes i material de defensa a Israel, amb el vot a favor del PSOE i els seus socis parlamentaris habituals i amb el no de PP, Vox i UPN.
En el debat parlamentari de la iniciativa, el diputat lleidatà de Junts Isidre Gavín, no obstant, va demanar als grups que no utilitzin la iniciativa com a “arma política” ni “aquelarre partidista i demagògic”.El text també planteja prohibir qualsevol recurs que serveixi per enfortir l’Exèrcit hebreu, fins i tot si es tracta de material antiavalots o combustible militar. A més, incorpora un protocol per desplegar la inspecció de la càrrega dels vaixells i avions que passin per Espanya amb destinació a Israel i habiliti la confiscació de material militar que poguessin portar.