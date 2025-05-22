SUCCESSOS
Assassinat a trets a Madrid un expolític ucraïnès lligat a Rússia
La víctima és Andrí Portnov, que va ser assessor de l’expresident Víktor Ianukóvitx. Els fets van ocórrer a les portes del Col·legi Americà de Madrid
Andrí Portnov, expolític ucraïnès prorús, va ser assassinat ahir als voltants del Col·legi Americà de Madrid, situat a Pozuelo de Alarcón. Portnov, de 52 anys, va rebre diversos trets a l’esquena i al cap sobre les 9.15, quan anava a pujar al seu vehicle després de deixar els seus fills al col·legi.
Els autors –presumptament tres homes– van fugir a peu per una zona boscosa propera al col·legi. La policia ha començat la investigació amb l’anàlisi dels casquets i de les càmeres per aclarir els fets.
Nascut a Lugansk, Andrí Portnov va ser un important advocat i polític a Ucraïna. Entre el 2010 i el 2014 va ser assessor del govern de l’expresident Víktor Ianukóvitx, l’últim líder prorús d’Ucraïna, i va ocupar el càrrec de subcap de l’Administració Presidencial.
Portnov va participar en l’elaboració d’una sèrie de normatives, conegudes com les lleis del 16 de gener, per reprimir les protestes de l’Euromaidan de 2013 i 2014, que van acabar amb al voltant d’un cententar de morts i buscaven un acostament d’Ucraïna a la Unió Europea després que Ianukóvitx enfortís els llaços amb Rússia.
Aquestes lleis restringien el dret a manifestar-se, endurien el control als mitjans de comunicació i de les ONG i limitaven drets processals mitjançant procediments judicials sumaris.
Després de l’Euromaidan i el derrocament del govern de Ianukóvitx, Portnov va marxar del país i va arribar a viure a Rússia i a Àustria, on va exercir l’advocacia. El 2014, la Unió Europea i el Canadà van imposar sancions contra Portnov per malversació de fons estatals, violació de drets humans i alta traïció a Ucraïna per l’entrega de Crimea a Rússia, encara que el Tribunal de Justícia de la UE va anul·lar les sancions al considerar que no estaven prou justificades. El 2019 va tornar a Ucraïna i dos anys més tard va ser sancionat pels Estats Units per “acusacions creïbles d’utilitzar la seua influència” en els tribunals i llastar els esforços de reforma al país. Després de l’inici de la guerra el 2022, Portnov es va traslladar a Espanya amb la seua família.