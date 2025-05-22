Assassinen dos empleats de l’ambaixada israeliana fora d’un esdeveniment jueu a Washington
Netanyahu, després de l’atac: "Estem veient el preu de l’antisemitisme"
Un home i una dona empleats de l’Ambaixada d’Israel als Estats Units van ser assassinats a trets aquest dimecres a la nit a l’exterior del Museu Jueu de la Capital (Washington DC), on s’estava celebrant un esdeveniment del Comitè Jueu Americà (AJC).
"Dos empleats de l’Ambaixada d’Israel han estat assassinats sense sentit aquesta nit a prop del Museu Jueu de Washington DC (...) Estem investigant de forma activa i treballant per obtenir més informació que compartir-los", va afirmar la secretària de Seguretat Nacional dels EUA, Kristi Noem, en una publicació a X.
La policia de Washington D.C, que recomana evitar la zona veïna al lloc del succés, va informar que està investigant aquest tiroteig, ocorregut davant l’oficina local de l’FBI, i que està treballant ja en col·laboració amb l’ambaixada d’Israel.
Per la seua part, el director de l’FBI, Kash Patel, va informar que s’han coordinat amb el Departament de Policia Metropolitana per conèixer més detalls. Mentre que funcionaris de la pròpia oficina local de l’FBI van publicar en xarxes que "no hi ha una amenaça per a la seguretat pública" actualment en l’àrea. Segons mitjans nord-americans, un home armat va cridar "Palestina lliure" mentre era arrestat davant l’esmentat museu i una de les víctimes va ser traslladada inicialment a un hospital local en estat crític.
Les autoritats van indicar que anirà compartint més informació a mesura que avanci la investigació però, de moment, el portaveu de l’ambaixada d’Israel, Tal Naim Cohen, ha escrit en xarxes socials que els dos empleats de la delegació de l’Estat hebreu a Washington van rebre trets a boca de canó.
Així mateix, l’ambaixador d’Israel davant de les Nacions Unides, Danny Danon, ha qualificat ja el tiroteig com un "acte malvat de terrorisme antisemita" en una publicació a X.
"Fer mal a la comunitat jueva és traspassar una línia roja. Confiem que les autoritats nord-americanes prenguin mesures enèrgiques contra els responsables d’aquest acte criminal. Israel continuarà actuant amb determinació per protegir els seus ciutadans i representants a tot el món", va declarar Danon. La fiscal general dels Estats Units, Pam Bondi, va dir també a X que s’ha desplaçat fins la zona al costat de Jeanine Ferris Pirro, fiscal federal adjunta del Districte de Colúmbia. "Preguem per les víctimes d’aquesta violència mentre treballem per conèixer millor el que ha succeït", va afegir Bondi.
El director executiu de l’AJC, Ted Deutch, va confirmar que el seu comitè havia organitzat aquest esdeveniment, que estava destinat a reunir professionals jueus d’entre 22 i 45 anys amb la comunitat diplomàtica de Washington. "Estem devastats per l’acte de violència atroç ocorregut fora del recinte", va expressar Deutch. El Museu Jueu de la Capital, a Washington DC, es defineix com l’únic que explora la història dels jueus al Districte de Colúmbia per a "fer comunitat i inspirar l’acció social".
Netanyahu, després de l’atac: "Estem veient el preu de l’antisemitisme"
El primer ministre d’Israel, Benjamín Netanyahu, va dir aquest dijous que el món està sent testimoni del "preu terrible de l’antisemitisme i la incitació salvatge contra l’Estat d’Israel", després de l’assassinat a trets de dos empleats de l’ambaixada israeliana als EUA "Estem veient el preu terrible de l’antisemitisme i la incitació salvatge contra l’Estat d’Israel. Els libels de sang contra Israel estan en augment i han de ser combatuts fins el final", va assegurar el mandatari en un comunicat difós per la seua oficina.
Netanyahu va anunciar a més que ha ordenat augmentar la seguretat de les representacions d’Israel a l’estranger. L’oficina del primer ministre va detallar que la fiscal general nord-americana, Pam Bondi, va cridar al mandatari per informar-lo sobre el curs de la investigació, i li va garantir que el país s’assegurarà que l’assassí sigui portat davant de la Justícia. "El primer ministre li va agrair a ella i al president (dels EUA, Donald) Trump la seua postura ferma contra el fenomen de l’antisemitisme", va assegurar l’oficina de Netanyahu.
Un home i una dona empleats de l’ambaixada d’Israel als Estats Units van ser assassinats a trets aquest dimecres a la nit a l’exterior del Museu Jueu de la Capital, a Washington, on s’estava celebrant un esdeveniment del Comité Judío Americano (AJC).
Segons mitjans nord-americans, un home armat va cridar "Palestina lliure" mentre era arrestat davant el museu i una de les víctimes va ser traslladada inicialment a un hospital local en estat crític. Les autoritats van indicar que aniran compartint més informació a mesura que avanci la investigació però, de moment, el portaveu de l’ambaixada d’Israel, Tal Naim Cohen, va escriure en xarxes socials que els dos empleats van rebre trets a boca de canó.