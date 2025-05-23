POLÍTICA
El Govern central prepara un pla per prevenir inundacions
Anunci de Sánchez en una reunió amb les víctimes de la dana. Es farà un funeral d’Estat en l’aniversari de la tragèdia
El Govern central treballa en un pla per prevenir riscos, protegir la població i preparar el territori per minimitzar el perill en cas d’inundació, que inclou un paquet de reformes hidràuliques i que es començarà a executar l’any que ve. Així ho va traslladar ahir el president Pedro Sánchez a les víctimes de la dana durant una reunió a València, on va ser rebut entre protestes i mostres de suport.
Durant l’encontre, el cap de l’Executiu va reiterar el seu compromís i el del seu Govern “fins a la plena reconstrucció del País Valencià i la reactivació econòmica de les zones afectades”. En aquest sentit, va recordar que l’Estat ja ha abonat 5.360 milions d’euros dels 16.600 compromesos i els va garantir que treballarà perquè els ajuts “continuïn arribant amb l’agilitat més gran possible”.
En la reunió es va abordar també la necessitat de millorar els protocols d’emergència per assegurar que, en situacions de risc, “la informació sigui processada de forma adequada”.
Així mateix, es va acordar fer a València un funeral d’Estat per les 228 víctimes mortals entorn de la data del primer aniversari de la tragèdia. Es tractarà d’un funeral “totalment laic”, en el qual hi haurà presents diferents religions però no serà religiós com el que ja es va fer el 9 de desembre a la Catedral de València, i en la seua preparació participaran, amb la delegació del Govern espanyol, les tres associacions d’afectats.
Per la seua banda, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, va restar importància a la reunió de Sánchez assegurant que les que mantenen ell mateix i el seu equip amb víctimes estan sent “permanents” i “moltes discretes”.
En un altre ordre de coses, l’Informe Anual de Seguretat Nacional, elaborat pel departament de Seguretat Nacional, atribueix a Rússia la posada en marxa de campanyes de desinformació aprofitant-se de la tragèdia de la dana per promoure la desconfiança ciutadana en les institucions públiques i projectar una imatge de caos a Espanya.