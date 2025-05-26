PRÒXIM
Espanya demana sancions individuals, fins i tot a Netanyahu, i embargament d’armes a Israel
Albares reclama utilitzar “tots els instruments diplomàtics” per reobrir l’ajuda humanitària a Gaza. Durant una cimera internacional a Madrid per buscar una sortida a l’opció dels dos estats
El ministre d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, va defensar ahir que la Unió Europea (UE) ha d’anar un pas més enllà i no només suspendre l’Acord d’Associació amb Israel sinó adoptar sancions individuals contra els que obstaculitzen la solució de dos estats, sense descartar ningú, inclòs el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, així com imposar un embargament d’armes.
En unes declaracions moments abans de l’inici de la reunió Madrid+, que congrega representants d’una vintena de països i diverses organitzacions internacionals, el ministre va tornar a condemnar l’ofensiva militar israeliana sobre Gaza i a reivindicar que la solució de dos Estats és l’única sortida per a la pau i la seguretat al Pròxim Orient.
“Si la guerra no para, l’Acord d’Associació entre la Unió Europea i Israel (...) ha de ser suspès immediatament” conforme a l’Article 2 relatiu al respecte dels Drets Humans, va afirmar Albares.
Així mateix, va afegir, “tots hem de posar en marxa un embargament d’armes” ja que, segons el seu parer, “no hi pot haver venda d’armament a Israel”, atès que “l’Orient Mitjà l’últim que necessita en aquests moments són armes”. Finalment, va destacar, “hem de revisar la llista nacional de sancionats individuals que tenim cada un de nosaltres i també la Unió Europea per estar segurs que no permetem que aquells que no volen la solució de dos estats, que tots sabem que és la solució definitiva per aconseguir pau i estabilitat per al Pròxim Orient, puguin triomfar”.
Respecte a les sancions, va recordar que Espanya ja n’ha imposat a tretze colons israelians i va deixar clar que no descarta cap opció quant al fet que puguin estendre’s a responsables polítics, al ser preguntat sobre si Benjamin Netanyahu podria veure’s afectat. “No en descartem cap”, va dir el ministre, que va subratllar que el que es busca precisament és que la llista de sancions individuals “vagi incloent tots aquells que no creuen en la solució de dos estats i a més la impossibiliten amb els seus actes”.
Segons estimacions de l’agència de l’ONU per als refugiats palestins, la UNRWA, és necessària urgentment una entrada sostinguda i massiva d’ajuda humanitària a la Franja de Gaza per evitar que l’actual drama humanitari empitjori encara més.
Almenys catorze palestins morts en nous atacs
Almenys 14 palestins van morir en diferents atacs sobre Gaza de les Forces Armades israelianes des d’ahir a trenc d’alba, segons fonts mèdiques palestines. Un dels atacs més greus va ocórrer a Deir al-Balah, on van morir cinc persones, en un bombardeig d’avions sobre una tenda de campanya per a desplaçats.
Les autoritats de Gaza, controlades pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), van elevar ahir a gairebé 53.950 els palestins morts per l’ofensiva militar desencadenada per Israel contra l’enclavament després dels atacs del 7 d’octubre, una xifra que inclou gairebé 3.800 morts des que l’Israel trenqués l’alto el foc el mes de gener.
Així mateix, dissabte, ostatges alliberats, familiars dels encara segrestats i simpatitzants es van manifestar per demanar un acord que en propiciï el retorn, denunciant que el seu captiveri s’atansa a la “inimaginable” xifra de 600 dies.