Mor una nena de 8 anys en caure al buit des d'un fals sostre en un bloc de pisos de Salt
La petita estava jugant a pilota amb una amiga i es va enfilar a la coberta que va acabar cedint
Una nena de 8 anys ha mort després de caure d'un bloc de pisos de Salt (Gironès). Els fets van passar dissabte pels volts de les set del vespre. Segons ha avançat el Diari de Girona i ha confirmat l'ACN, la nena estava jugant a pilota amb una amiga i la van perdre. Llavors va voler recuperar-la enfilant-se a sobre d'un fals sostre que dona a un aparcament del carrer Àngel Guimerà de Salt. Quan era a sobre de la coberta, aquesta va cedir i la nena va caure al buit des d'un primer pis. De seguida es van activar els equips d'emergència que van arribar ràpidament al lloc dels fets.
Els efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) van trobar la nena amb ferides molt greus i la van traslladar de seguida a l'hospital Josep Trueta de Girona. Tot i la ràpida actuació dels metges, la nena va morir al cap de poques hores al centre hospitalari.
Els Mossos van obrir una investigació per confirmar que es tracta d'un accident.