EUROPA
Trump afirma que Putin “s’ha tornat boig” a Ucraïna
Per les matances a la població civil
El president dels Estats Units, Donald Trump, va afirmar ahir que el seu homòleg rus, Vladímir Putin, “s’ha tornat absolutament boig” i “està matant innecessàriament un munt de gent, i no estic parlant només de soldats”. “Sempre he tingut molt bona relació amb Vladímir Putin (...), però alguna cosa li ha passat”, va assegurar Trump en una publicació a la seua xarxa Truth Social. “S’estan disparant míssils i avions no tripulats contra ciutats d’Ucraïna, sense cap motiu”, va afegir.
Per la seua banda, el Kremlin va assegurar, en resposta a les crítiques del president dels Estats Units, que el líder rus pren les decisions “necessàries” per garantir la seguretat del seu país. Alhora, va qualificar de “reacció emocional” les declaracions de Trump que Putin “s’ha tornat completament boig” després de la seua última ofensiva aèria contra Kíiv.
Paral·lelament, la intensificació dels atacs russos contra ciutats ucraïneses i l’augment de la pressió al front aprofundeixen la frustració dels ucraïnesos amb la inacció i lentitud amb què segons el seu parer els EUA i Europa responen respectivament a les seues crides a endurir les sancions a Rússia.