ENERGIA
Aagesen nega que l’apagada fos causa d’un experiment del Govern
La vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, Sara Aagesen, va reiterar ahir que és “taxativament” fals que el Govern estigués fent un experiment quan es va produir l’apagada del 28 d’abril passat que va afectar l’Espanya peninsular i Portugal. “Insisteixo, nego, és fals, és taxativament fals que el Govern de l’Estat estigués fent un experiment. Li animo que aprengui com opera el sistema”, va dir Aagesen al Congrés davant la pregunta del diputat del grup parlamentari popular Miguel Tellado, que va qüestionar la ministra sobre la informació publicada divendres passat per The Telegraph.
Respecte a les causes de l’apagada, Aagesen va explicar que la UE ha dit “alt i clar” que no assenyalen les renovables i va apuntar que els “grans experts diuen alt i clar que passa a totes les parts del món, fins i tot amb mix energètics fòssils”.