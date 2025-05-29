ACOLLIDA
Ginesta admet “incidències” a la DGAIA però no “irregularitats”
L’exconseller Homrani atribueix les disfuncions a la falta de pressupost, el 155 i l’augment en l’arribada de joves. Durant el període entre 2016 i 2020
L’exsecretari general de Treball, Afers Socials i Famílies Josep Ginesta va admetre ahir que hi va haver “incidències administratives” en la contractació i adjudicació del servei d’acollida de menors entre 2016 i 2020, però va negar que hi hagués “irregularitats”. En una compareixença a la comissió de Drets Socials sobre la contractació pública, Ginesta, que va ocupar el càrrec durant aquells anys, va remarcar que les decisions i els mecanismes que s’utilitzaven eren avalats pels governs del moment.
Al seu torn, l’exconseller de Treball, Afers Socials i Famílies Chakir El Homrani va atribuir les disfuncions a la falta de pressupost, el 155 i l’augment en l’arribada de menors.
En les compareixences, que buscaven donar resposta a l’informe de la Sindicatura de Comptes que va alertar sobre disfuncions comptables i en la contractació pel servei dels centres de menors de la DGAIA en aquells anys, Josep Ginesta va remarcar que les “incidències” eren “supervisades”, “regularitzant” per “normalitzar progressivament la situació”. “Ningú no es va embutxacar diners”, va insistir, subratllant que “no hi va haver un mal ús dels recursos públics”.
Ginesta va carregar contra Junts per posar en dubte els mecanismes que es van utilitzar, com els contractes d’emergència o les pròrrogues als contractes, “sabent les circumstàncies” en les quals es van fer.
“Puigdemont va avalar l’acollida i la utilització dels instruments. Torra va avalar l’acollida i va ser una decisió. Solidaris, però vivim de les misèries”, va lamentar.
L’exsecretari general de Treball, Afers Socials i Famílies Oriol Amorós, entre el novembre del 2020 i el maig del 2021, va subratllar que hi va haver 9.500 arribades de menors en aquells anys i que aquest augment en les arribades sumat a la falta de pressupost i el 155 va tenir una incidència “molt important” en la contractació.
Mentrestant, l’exdirector de la DGAIA Ricard Calvo entre gener del 2016 agost del 2017, va denunciar una persecució mediàtica, davant l’adjudicació de contractes per valor d’uns 100 milions d’euros a entitats amb les quals havia tingut vinculació.