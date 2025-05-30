PARTITS
Feijóo convoca de nou a sortir al carrer contra Sánchez
Apel·la als seus socis que donin suport a una moció de censura. Abascal se suma a una manifestació davant de la Moncloa
El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, va moure ahir fitxa i, en el seu objectiu de treure Pedro Sánchez de la Moncloa, va convocar una manifestació per al 8 de juny vinent, mentre que va fer una crida als socis del Govern a donar suport a una possible moció de censura davant la corrupció i la “màfia” que l’Executiu central nega, malgrat que va descartar que la presenti en solitari perquè no disposa de prou suport parlamentari. Per això, Feijóo va demanar als partits que van donar la presidència al socialista passades les eleccions de 2023 que siguin “conseqüents” i es plantegin donar suport a una moció per “combatre la corrupció”, com van fer fa vuit anys contra l’expresident del Govern Mariano Rajoy. Si no ho fan, els va advertir, “la majoria dels espanyols decents els faran còmplices d’aquesta degradació” que avui viu l’Executiu de Sánchez, que està “envoltat de corrupció”, amb més d’una vintena d’alts càrrecs del seu entorn implicats en les diferents trames”. Tanmateix, el secretari general de Junts, Jordi Turull, va rebutjar donar suport a una moció de censura amb el Partit Popular. “Vol el nostre suport per anar encara més en contra de la llengua catalana com han reconegut que han fet aquests dies?”, es va demanar Turull a través de X. “Deu ser molt de la broma aquest senyor”, va criticar. Fonts de Moncloa van negar les acusacions de corrupció llançades pel PPr i van descartar que els socis d’investidura de Pedro Sánchez donin suport a una hipotètica moció de censura. Així mateix, la secretària general de Podem, Ione Belarra, va afirmar que Feijóo està “envalentit” i va ironitzar que cridi a una moció de censura contra el president del Govern, Pedro Sánchez, ja que al seu judici les seues polítiques podria fer-les perfectament ell. Hores més tard, el president de Vox, Santiago Abascal, va assistir a una protesta convocada a les portes del Palau de la Moncloa conta el “govern corrupte i criminal” de Pedro Sánchez i va demanar a Feijóo que trenqui el “pacte” que segons el seu parer té el PP amb el PSOE a la UE.