PRÒXIM
Israel incrementa la seua expansió a Cisjordània mentre ataca Gaza
Accepta la proposta d’alto el foc dels EUA
La secretària de premsa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, va afirmar ahir que el Govern d’Israel ha acceptat la proposta d’alto el foc que l’enviat especial per a l’Orient Mitjà, Steve Witkoff, juntament amb el president dels EUA, Donald Trump, van enviar al Moviment de Resistència Islàmica (Hamas). Segons mitjans israelians, el primer ministre del país, Benjamin Netanyahu, va comunicar la seua decisió en una reunió amb les famílies dels ostatges segrestats pel grup terrorista. Hamas, per la seua part, va anunciar que va rebre la proposta i que està estudiant els detalls.
Mentrestant, Israel va confirmar ahir l’aprovació de 22 nous assentaments a Cisjordània, l’expansió més gran des dels Acords d’Oslo del 1993. El Govern israelià va afirmar que aquesta decisió enforteix el control sobre “Judea i Samaria”–utilitzant el terme bíblic per a Cisjordània–, i consolida el seu “dret històric a la Terra d’Israel i constitueix una resposta contundent al terrorisme palestí”. El ministre de Defensa, Israel Katz, va declarar que és “una mesura estratègica que impedeix l’establiment d’un Estat palestí”. Actualment uns 700.000 colons jueus viuen en assentaments a Cisjordània –alguns considerats legals per Israel i d’altres no–, encara que segons el Dret Internacional aquesta pràctica és un crim de guerra. La majoria estan instal·lades a l’Àrea C de Cisjordània, la regió més poblada i controlada administrativament i militarment per Israel.
Pel seu costat, el Regne Unit va condemnar ahir l’aprovació dels assentaments, al considerar que suposa “un obstacle deliberat per a la creació d’un Estat palestí”.