CANÀRIES
“Si mor gent a mig metre del moll, alguna cosa fem malament”
El president del Cabildo d’El Hierro, Alpidio Armas, va lamentar ahir que si en l’incident que va passar dimecres a El Hierro, amb un cayuco bolcat a l’arribar a La Restinga –que va deixar set persones mortes– es “van complir els protocols i es va morir la gent, cal canviar-los”. En canvi, va continuar, si “no es van complir i, derivat d’això, va morir gent, cal veure quines són les responsabilitats”.
El Hierro va decretar dos dies de dol oficial per aquest incident amb el cayuco l’arribada al port de La Restinga.
Mentrestant, la delegació del Govern central a les Canàries va fer una crida a la unitat social i política davant de tragèdies com la que va passar en aquesta localitat d’El Hierro.
D’altra banda, la Moncloa va explicar al Tribunal Suprem que encara no ha avaluat individualment cap dels menors migrants no acompanyats sol·licitants de protecció internacional que ha d’acollir per ordre de l’alt tribunal, ja que Canàries no ha remès la informació necessària sobre aquest tema.