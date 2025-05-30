Parlon alerta que la calor i el combustible acumulat poden complicar la campanya d’incendis: “No ens podem relaxar”
Hi haurà un reforç de 133 bombers professionals, 266 voluntaris i 457 persones de suport
La consellera d’Interior, Núria Parlon, ha alertat que la calor i el combustible acumulat després de tres anys sequera en forma d’arbres morts pot “complicar” la campanya forestal que arrenca el mes de juny i que es preveu “clàssica” a tot Catalunya. Tot i que les pluges de primavera podrien convidar a l’optimisme, la consellera ha recordat que la pluja fa créixer la vegetació i que aquesta s’assecarà amb la calor incrementant el risc. “Les pluges no ens han de portar a l’engany d’un estiu tranquil”, ha reblat. La campanya arrencarà amb un reforç important de recursos humans, amb 133 bombers professionals i 266 voluntaris més respecte l’any passat, i amb la incorporació de la IA per predir el comportament dels incendis, entre les novetats.
Durant l’acte de presentació de la Campanya Forestal 2025 a l’aeroport de Sabadell, la consellera d’Interior, Núria Parlon, ha assegurat que el Departament d’Interior “està preparat” per fer front amb plenes garanties a un nova campanya d’incendis que arrencarà al litoral sud a primers de juny i que s’entendrà a la resta del país a mitjan mes.
Parlon ha assegurat que es treballa amb la previsió de tenir un estiu “clàssic”, amb un lleuger increment de la temperatura al juny però sense llargs períodes de sud ni calor extrema. Pel que fa a les pluges, els pronòstics parlen d’un estiu normal i una tardor lleugerament humida a partir de l’octubre.
Aquest escenari, ha assegurat, el Departament d’Interior preveu una campanya que es podria complicar al juliol per la calor i el combustible acumulat, tant el resulant de tres anys de sequera que ha deixat el 28% dels arbres morts, com la vegetació generada per les pluges de primavera. És per això que ha demanat màxima prudència i no pensar que les darreres pluges poden fer preveure un estiu “fàcil”. “No ens podem relaxar ni en la prevenció ni en la dotació de mitjans”, ha afegit.
Parlon ha destacat que la campanya arrenca amb un important reforç de personal i mitjans. Pel que fa al personal, es disposarà de 2.930 bombers professionals, 133 més que el passat estiu; i de 1.577 bombers voluntaris, 266 més. Amén, la campanya compatarà amb un reforç de 457 persones que prestaran servei en diferents àrees operatives del cos. La majoria, 369, són ajudants d’Ofici forestal (AOF) que estaran distribuïts per tot el territori.
En quant als mitjans, els Bombers de la Generalitat disposaran de 32 mitjans aeris tripulats, el mateix numero que l’any passat. Es tracta de sis helicòpters de comandament, 10 helicòpters bombarders, tres de rescats 11 avions de vigilància i atac i dos hidroavions. També disposaran de 25 drons de l’ampliada unitat de del cos, que seran especialment útils en la supervisió nocturna dels incendis.
Amb l’objectiu de millorar la coordinació entre cossos actuants, Parlon ha destacat que enguany s’ha reforçat el Sistema de Comdament del Cos de Bombers (SISCOM) que defineix les prioritats que cal abordar en cada incendi i orienta els esforços de tots els grups actuants sota un mateix pla d’acció per garantir una resposta coordinada i eficaç.
Pel que fa a les novetats, la cosellera ha destacat la incorporació de la IA per analitzar els grans incendis i, d’aquesta manera, poder anticipar i preveure el seu comportament per millorar l’operativa d’extinció.
També ha valorat la definició d’un procediment comú d’intervenció en territoris limítrofs, que estableix pautes de coordinació, comandament i suport. El seu objectiu, ha afegit, és facilitar la coordinació interterritorial i clarificar el comandament operatiu en emergències compartides. S’hi ha sumat l’Aragó, la Comunitat Valenciana, Andorra i la Catalunya del Nord.