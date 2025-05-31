POLÍTICA
PP i Vox fan del castellà llengua vehicular a l’educació a les Balears
La presidenta de les Illes Balears, Marga Prohens, va anunciar ahir un acord amb Vox per aprovar els pressupostos del 2025. Una de les exigències que l’Executiu balear ha concedit al partit d’extrema dreta ha estat fer que el castellà sigui llengua vehicular a l’educació per “garantir-ne el coneixement en el sistema educatiu”.
L’acord permet que els alumnes arribats a les illes en els últims quatre anys no estiguin obligats a examinar-se en català, i tots dos partits es comprometen a avançar en el pla d’elecció de llengua.
A més, el requisit del català en l’administració es reduirà o s’eliminarà en places difícils de cobrir o que no tractin amb la ciutadania, per no “penalitzar l’accés a les borses públiques d’ocupació”. Tanmateix, en el text s’assegura que el català “no desapareixerà, però tindrà el mateix estatus que el castellà”.
L’acord també inclou qüestions prioritàries per a Vox, com la derogació de la llei de memòria històrica o la negativa a acollir menors migrants d’altres territoris.
Des del Partit Socialista van acusar Prohens d’“assumir tots els postulats de l’extrema dreta”.