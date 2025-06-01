POLÍTICA
Feijóo afirma ser un paladí de la defensa del català
“Ara resulta que aquest paio defensa més el gallec que jo!”, afirma. Encreuament d’acusacions entre socialistes i populars
El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, va acusar el president del Govern central, Pedro Sánchez, d’utilitzar les llengües cooficials en el seu benefici polític. “Ara resulta que aquest paio defensarà més el gallec que jo!” va declarar el líder popular ahir en un acte a Castelldefels. “Primer llibertat lingüística a Catalunya i després parlem del que vulgueu” va manifestar, i va assegurar que no rebria “lliçons de defensar el català per part de polítics madrilenys ni de l’independentisme”, després que el PP pressionés la UE aquesta mateixa setmana per evitar que el català, l’eusquera i el gallec fossin oficials.
Feijóo també va demanar de rebel·lar-se davant la “destrucció” de Sánchez, i va assegurar que Espanya mai no ha tingut “un Govern tan feble”, mentre que la secretària general del PP, Cuca Gamarra, va dir que el “sanchisme” recull en les seues polítiques “els set pecats capitals”.
D’altra banda, tres ministres del Govern central es van mostrar indignats ahir per les suposades amenaces d’un exagent de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil contra Pedro Sánchez. Les suposades amenaces són uns missatges de l’excapità de l’UCO, Juan Vicente Bonilla, a un dels seus confidents en què s’esmenta la possibilitat d’atemptar contra Sánchez amb l’ús d’una “bomba adossada” o la contractació d’un “sicari veneçolà”. Els missatges van ser publicats per diversos mitjans, tot i que no hi ha enregistraments. Bonilla està actualment contractat pel Govern de la Comunitat de Madrid com a gerent de Seguretat del Servei Madrileny de Salut.
La ministra portaveu del Govern de l’Estat, Pilar Alegría, va considerar “perillosa” l’amenaça de l’exagent de l’UCO, reiterant que està “pagat i contractat per la senyora Ayuso”, mentre que el ministre de Transformació Digital, Óscar López, va exigir a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cessar Bonilla per “fantasiejar amb la mort” de Sánchez.