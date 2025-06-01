SEGRE

Polítiques d’habitatge faciliten un pacte entre comuns i PSC

Tanquen un acord i acceptaran el suplement de crèdit de la Generalitat. El Govern ja havia aconseguit l’aval d’Esquerra

Líders de comuns en un consell de la formació a Badalona. - JORDI BATALLER

El Govern i els comuns van acordar diverses mesures relatives a l’habitatge i a l’educació per aprovar el tercer suplement de crèdit per a la Generalitat. A l’Executiu de Salvador Illa, que ja té el suport d’ERC, només li queda el sí dels comuns per a l’aprovació del crèdit, que suposaria un augment de 500 milions al pressupost prorrogat.

Les exigències més grans del grup liderat per Jéssica Albiach corresponen amb l’habitatge. PSC i comuns van pactar acabar amb la llista d’espera per tenir un habitatge d’emergència, actualment de 2.500 famílies, i posaran en marxa un pla de xoc per fer habitatges amb sistemes ràpids de construcció. A més, llançaran una campanya institucional per donar a conèixer als inquilins quins són els seus drets, com funciona la regulació del preu dels lloguers i la forma de dirigir-se a l’administració davant dels incompliments.

El pacte entre socialistes i comuns inclou també destinar més de 22 milions d’euros per a l’escola inclusiva, amb la contractació de 209 docents i 352 professionals d’atenció educativa.

S’espera que la setmana que ve s’aprovi aquest tercer suplement de crèdit. Amb la suma dels tres, el Govern disposaria d’un total de 4.000 milions d’euros.

