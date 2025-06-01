COMERÇ
Trump apujarà fins al 50% els aranzels per a la importació d’acer a partir de dimecres
També els aplicarà a l’alumini i insisteix a defensar la mesura “per assegurar encara més la indústria del país”. Afirma que “aranzel” és la seua quarta paraula favorita, després de “Déu, esposa i família”
El president nord-americà, Donald Trump, va anunciar que els aranzels a les importacions d’acer imposats el març passat pujaran del 25% al 50%, que entraran en vigor dimecres vinent 4 de juny, i va aclarir, més tard, que l’increment també s’aplica a l’alumini. “Pujarem del 25% al 50% els aranzels sobre l’acer als Estats Units, la qual cosa assegurarà encara més la indústria al país”, va informar el mandatari en un míting celebrat en una fàbrica d’U.S. Steel a la ciutat de Pittsburgh (Pensilvània).
El líder republicà va celebrar que el públic de l’esdeveniment, ple de treballadors d’aquesta indústria, “entén la paraula aranzel millor que la gent de Wall Street”, i va assenyalar que “aranzel” és la seua quarta paraula favorita després de “Déu, esposa i família”.
Segons el president, al principi va pensar a incrementar aquests gravàmens al 40% però executius de la indústria li van demanar que els apugés al 50%.
L’anunci de Trump té lloc tot just un dia després que una Cort d’Apel·lacions aixequés el bloqueig del Tribunal de Comerç Internacional de bona part de la política aranzelària de Trump sobre les importacions de nombrosos països.
Aquest bloqueig no hauria afectat els gravàmens a l’acer sinó als anunciats el 2 d’abril, que consisteixen en un aranzel global del 10% per a pràcticament tots els socis comercials dels EUA. A més, també hauria bloquejat una proporció –que va quedar congelada fins juliol per firmar acords– que varia segons el país en funció de dèficits i volums comercials i que la Casa Blanca va etiquetar com “aranzels recíprocs”.
Al míting celebrat a Pittsburgh, el president es va centrar a celebrar l’aliança a la qual va donar llum verda el passat 23 de maig entre l’acereria japonesa Nippon Steel i la nord-americana U.S. Steel.
Tres estudiants de Lleida, a l’espera de visat
Més de 200 universitaris catalans, tres dels quals de Lleida, estan pendents de l’administració Trump per obtenir els visats necessaris per estudiar als Estats Units el curs vinent.
La UdL no té actualment cap estudiant als EUA i per al curs que ve n’hi ha tres que tenen previst fer un Erasmus entre l’agost i el setembre. Des de la universitat asseguren que no tenen cap informació que indiqui que aquests universitaris no puguin marxar, però esperen veure com evoluciona tot. A més dels tres estudiants de la UdL, esperen 72 universitaris de la Politècnica de Catalunya, 71 de la Pompeu Fabra, 30 de l’Autònoma, 28 de la de Barcelona, 10 de la Rovira i Virgili i tres de la de Girona. En total en sumen 217.
La UE carrega contra la decisió i assegura que soscava el diàleg
La Comissió Europea va carregar ahir contra l’anunci de nous aranzels de Trump i va recordar que no només “augmenta els costos per als consumidors i per a les empreses” als dos costats de l’Atlàntic, sinó que “soscava els esforços en curs per arribar a una solució negociada”.
D’altra banda, Trump va assegurar que mantindrà converses amb el president de la Xina, Xi Jinping, després d’acusar el gegant asiàtic de “violar totalment” l’acord per a la rebaixa dels gravàmens.