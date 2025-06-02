La ponència del Tribunal Constitucional avala el nucli de la Llei d'amnistia
L'esborrany estima parcialment el recurs del PP i limita l'abast temporal de la llei
L'esborrany de la sentència de la Llei d'amnistia que el TC debatrà al ple del 24, 25 i 26 de juny avala el nucli central de la norma i només introdueix alguns matisos sobre el seu abast. Segons publiquen diversos mitjans com 'El País', 'El Periódico', 'El Mundo' i 'elDiario.es', la ponència elaborada per la magistrada Immaculada Montalbán considera que el text és plenament constitucional tret de tres punts concrets. Així, estableix que l'amnistia ha d'incloure també els qui van manifestar en contra del procés independentista; limita el seu àmbit d'aplicació entre l'1 de novembre del 2011 i el 13 de novembre del 2023, i obliga el Tribunal de Comptes a donar audiència a les acusacions populars abans d'arxivar les causes comptables.
Contràriament al que pretenia el recurs del PP, la ponència, de més de 200 pàgines, conclou que l'amnistia és constitucional. El text no fa cap menció específica al delicte de malversació, l'eix de les reticències del Suprem a l'aplicació de la llei d'amnistia. En aquest sentit, fonts del TC citades per aquests mitjans recorden que el recurs dels populars no impugnava cap aspecte relacionat amb aquest delicte, i per tant la sentència no l'aborda.
En canvi, l'esborrany sí que dona la raó al PP en tres punts concrets. Els populars argumentaven que la llei és arbitrària i vulnera el principi d'igualtat perquè afecta els delictes comesos amb la finalitat d'impulsar el procés d'independència i també accions realitzades per agents policials, però no altres supòsits. La ponència estableix que inclou també les persones que es van manifestar contra el procés.
El text de la magistrada Immaculada Montalbán també modifica el punt de la llei que estipula que es poden amnistiar fets que van finalitzar la seva execució després de la data límit del 13 de novembre del 2023. Segons la ponència, aquesta indefinició pot ser inconstitucional, i per tant només es poden amnistiar els fets compresos entre l'1 de novembre del 2011 i el 13 de novembre del 2023. La tercera modificació fa referència a l'arxivament de les causes que es troben al Tribunal de Comptes. La llei estableix que abans de fer aquest procés cal escoltar el criteri del ministeri fiscal i de les entitats del sector públic perjudicades. L'esborrany hi afegeix també les acusacions populars personades.
La ponència arribarà als magistrats del TC aquesta setmana juntament amb l'ordre del dia del ple del pròxim 10 de juny. En aquest ple el TC abordarà i previsiblement rebutjarà les peticions plantejades pel PP i tres magistrats per ajornar la deliberació sobre l'amnistia fins que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) es pronunciï sobre les qüestions prejudicials plantejades pels tribunals. Un cop superat aquest escull, l'atenció es traslladarà al ple monogràfic dels dies 24, 25 i 26 de juny per aprovar la sentència de la llei d'amnistia. A priori, el text elaborat per Immaculada Montalbán comptarà amb els vots de la majoria, és a dir, de sis magistrats proposats pel PSOE, i el vot en contra dels quatre proposats pel PP. Dos magistrats més no participaran en la deliberació. Són l'exministre socialista Juan Carlos Campo, que es va apartar voluntàriament, i el conservador José María Macías, recusat per haver participat en l'informe del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) contra la llei.