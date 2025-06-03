EUROPA
Rússia i Ucraïna pacten un nou intercanvi de presoners
Després d’una reunió a Turquia, Zelenski planteja una trobada a tres a finals del mes. Moscou insisteix en les seues exigències
Ucraïna va proposar a Rússia en la reunió d’ahir a Istanbul que es faci, entre el 20 i el 30 de juny, una reunió a tres bandes amb els presidents d’Ucraïna, els EUA i Rússia –Volodímir Zelenski, Donald Trump i Vladímir Putin, respectivament– per donar un impuls a les negociacions de pau. “Això és crucial per avançar en el procés de negociacions”, va anunciar el cap de la delegació ucraïnesa, el ministre de Defensa, Rustem Umérov, al final de la trobada celebrada a la ciutat turca.
Ucraïna i Rússia van pactar a més un intercanvi de tots els presoners ferits i captius de 18 a 25 anys després d’una reunió a Istanbul per avançar cap a la pau.
Aquest encontre, que va durar poc més d’una hora, arriba marcat per un dels atacs més importants amb drons de Kíiv des de l’inici de la guerra i amb el record de les fallides negociacions del mes passat.
Fins al començament de la reunió, només Ucraïna havia entregat la seua proposta de pau, en la qual sol·licitava un alto el foc incondicional, l’alliberament de presoners i el retorn dels nens segrestats. El Govern rus no va voler facilitar el document amb temps i va entregar la seua proposta durant la trobada. “Hem entregat un memoràndum que té dos parts (...) La segona inclou els passos per a un possible i total alto el foc”, va indicar el cap negociador rus, Vladímir Medinski.
Rússia exigeix que Ucraïna renunciï definitivament a la seua adhesió a l’OTAN i cedeixi les cinc regions que afirma haver-se annexionat. Aquestes condicions són inacceptables per a Kíiv, que a canvi exigeix la retirada completa de les tropes russes del seu territori.
Zelenski va assegurar, poc abans de la reunió, que el país està “preparat” per prendre les “mesures necessàries” per aconseguir la pau. Sense esmentar-ho, el president ucraïnès es referia al conjunt d’atacs contra l’“aviació estratègica” que Rússia fa servir per als seus atacs a llarga distància en territori ucraïnès i que van assolir diversos aparells en aeròdroms de cinc regions del país, entre aquests tres a les regions de Múrmansk i Irkutsk, aquesta última a Sibèria, escenari d’un atac efectuat amb drons sense precedents des del començament del conflicte. Segons Kíiv, almenys 40 avions russos van ser destruïts en aquestes operacions.