POLÍTICA
Díez nega ser “lampista” del PSOE enmig d’una picabaralla amb Aldama
Els socialistes acusen “les clavegueres del PP” d’enviar el comissionista i de fer servir la “guerra bruta”. Els populars demanen convocar eleccions pel “teatret”
L’encara militant del PSOE Leire Díez va negar ahir que actués com a “lampista” del partit o “representant” del Govern central en la reunió en la qual se l’escoltava demanar informació comprometedora sobre l’UCO. Ho va fer en una compareixença de poc més de set minuts que va acabar amb una picabaralla amb el comissionista Víctor de Aldama, que la va acusar de mentir. En l’acte en un hotel de Madrid, Díez va insistir en la seua versió dels fets, en la qual defensa que la conversa publicada forma part d’un treball periodístic que realitza des de fa diversos anys.
Leire Díez va recordar que dimarts va demanar la baixa com a militant del PSOE, però va revelar que espera que aquesta sigui temporal. A més, va voler deixar clar, insistint, que va ser ella la que va sol·licitar la baixa del partit “per poder atendre tothom i parlar del que ha succeït durant la setmana passada”. Va tancar la seua intervenció assegurant que no és una “lampista” del PSOE però tampoc una “covarda” i va avançar que continuarà treballant en el seu llibre, defensant les seues idees “com a ciutadana lliure que exerceix els seus drets”. “Ni m’intimidaran ni renunciaré a les meues conviccions”, va dir, mentre irrompia Aldama en l’escena, que es va atansar a ella entre una gran expectació dels mitjans de comunicació.
Entre un núvol de periodistes i fotògrafs i càmeres de televisió, Díez va intentar sortir, escortada per l’empresari Javier Pérez Dolset, que també apareix en els àudios publicats i que va arribar a espentejar Aldama per tallar-li el pas. Després de la trifulca, Aldama va demanar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que acabi amb el Govern de Pedro Sánchez i el “caos” en el qual segons el seu parer està sumida Espanya.
Per la seua part, el PSOE va acusar, en un vídeo gravat, “les clavegueres del PP” d’haver enviat Víctor de Aldama a “rebentar” la compareixença de Díez i va advertir que “cap atac despietat o fora de control” despistarà l’Executiu de la seua tasca de governar. Feijóo, per la seua part, veu el “teatret vergonyós” de Díez com “un senyal més que el PSOE està en caiguda lliure” i va demanar l’avanç electoral, entre acusacions de “guerra bruta” de membres del Govern de Sánchez. El president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, va afirmar que “no pot tornar a passar” que la política espanyola “arrossegui” el PSOE als territoris, per la qual cosa va advocar per un avançament electoral.