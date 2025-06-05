PRÒXIM
Suspès el repartiment de menjar a Gaza després de les morts dels últims dies
La Fundació Humanitària de Gaza (GHF), controlada pels Estats Units i Israel i al marge de l’ONU, va suspendre ahir l’ajuda humanitària a la regió durant tot el dia a causa de “reorganització i millora d’eficiència”, després de dies de caos i aglomeracions. A més, l’exèrcit israelià va prohibir als palestins circular per les carreteres que condueixen als centres de distribució.
Segons les autoritats palestines, unes cent persones han mort a les àrees de distribució de menjar per trets de l’exèrcit d’Israel, mentre que unes altres 18 van morir ahir per bombardejos israelians sobre botigues de campanyes de desplaçats al sud de la Franja.
El Govern israelià va anunciar que les seues exportacions militars van assolir els 14.795 milions de dòlars, un nou rècord anual, amb Europa com el comprador principal (54%).