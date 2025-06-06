Ayuso s'aixeca de la Conferència de Presidents quan Pradales comença a intervenir en basc
Fonts de la Comunitat de Madrid asseguren que la presidenta tornarà a entrar a la sala
La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha abandonat la Conferència de Presidents en el moment en què el president basc, Imanol Pradales, ha iniciat la seva intervenció en la seva llengua. Ayuso ja va avançar que no es pensava posar l'orellera de traducció simultània de basc i català –que s'utilitza per primera vegada en aquesta Conferència- perquè "en comptes de promoure l'espanyol, el que fan és utilitzar el català per fer provincianisme amb el secessionisme català, que és una corruptela que no penso pagar des de la Comunitat de Madrid". "O m'ho diuen en espanyol o sortiré", va advertir. Fonts de la Comunitat de Madrid asseguren a l'ACN que tornarà a la sala quan hagin enllestit els discursos en català i basc.
És el segon incident del dia relacionat amb Ayuso aquest divendres. El primer s'ha produït durant la salutació dels ministres als presidents autonòmics. Quan la ministra de Sanitat, Mónica García, s'ha acostat a Ayuso, aquesta li ha preguntat: "Segur que vols saludar una assassina?" en referència a les suposades manifestacions de la formació de la ministra, Més Madrid, sobre les morts a les residències d'avis de Madrid durant la pandèmia. Finalment, tal com es pot veure a les imatges captades pels mitjans, una auxiliar de protocol les ha separat.