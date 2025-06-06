Sánchez creu que utilitzar el català a la Conferència de Presidents és una mostra "d'un país que integra i no exclou"
El president espanyol apel·la a la "responsabilitat compartida" i al "sentit de país" dels presidents autonòmics
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat que es puguin utilitzar les llengües cooficials, per primera vegada, a la Conferència de Presidents de Barcelona. "No podíem dir una altra cosa que sí. És una prova d'un projecte de país que integra i no exclou, que reconeix com a actiu la diversitat territorial d'un gran país com Espanya", ha dit en una declaració institucional just abans que comenci la cimera els presidents autonòmics al Palau de Pedralbes. Sánchez ha apel·lat a la "responsabilitat compartida" i al "sentit de país" dels líders de les comunitats autònomes. "Que se celebri una Conferència de Presidents és sempre una bona notícia. És un espai de diàleg, trobada, discrepància i, esperem, també d'acord", ha conclòs.
Nacional i internacional
Ayuso s'aixeca de la Conferència de Presidents quan Pradales comença a intervenir en basc
acn
El president Sánchez ha afirmat que el fet que se celebri la Conferència de Presidents a Barcelona és un "reconeixement cap a les institucions històriques de Catalunya" i ha agraït l'"hospitalitat" de la societat catalana.
Després que la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hagi amenaçat d'abandonar la reunió si s'intervé en les llengües cooficials i que el president de la Generalitat, Salvador Illa, hagi confirmat que utilitzarà el català, el president del govern espanyol ha defensat que, per primera vegada, es pugui parlar en català, eusquera i gallec i hi hagi un sistema de traducció simultània.
"Quan vam rebre la proposta d'alguns dels governs autonòmics que tenen llengües cooficials, no podíem dir una altra cosa que sí. És una prova d'un projecte de país que integra i no exclou", ha reivindicat.
Sánchez ha recordat el paper que van tenir les Conferències de Presidents durant l'època de la pandèmia i l'esforç que es va fer pel "diàleg, l'empatia, la coordinació i la cooperació".
I, en un context en què Espanya "està demostrant que avança de manera més sòlida en comparació a altres països", Sánchez ha insistit en la seva proposta de triplicar la inversió per construir habitatge públic per arribar als 7.000 milions d'euros en els pròxims 5 anys. "Apel·lo a la responsabilitat compartida i al sentit de país que tenim tots els presidents", ha dit dirigint-se als líders de les comunitats autònomes.
Segons Sánchez, altres temes que s'abordaran a la Conferència de Presidents són el finançament, l'educació i la sanitat.