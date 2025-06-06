SEGRE

TARRAGONA

Els manters i els Mossos arriben a un acord després de protestes a Salou

Un col·lectiu de manters va aixecar ahir una protesta en la qual van barrar el pas del passeig Miramar després d’un escorcoll en magatzems en el qual es va arribar a requisar material del top manta per un valor d’1,2 milions d’euros. Finalment el grup de 30 venedors ambulants va abandonar el passeig a l’arribar a un acord per obrir un procés de mediació, que va permetre als Mossos d’Esquadra retirar el seu operatiu, que comptava amb 130 agents.

