Illa defensa debatre sobre finançament "amb serenor i lluny de prejudicis i estereotips" a la Conferència de Presidents
El cap de l'executiu català reivindica una gestió migratòria "amb ordre i humanitat" durant la intervenció a la reunió
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat la necessitat de reformar el sistema de finançament durant la seva intervenció a la Conferència de Presidents i ha afirmat que cal fer-ho "amb rigor i responsabilitat" i "lluny del soroll, els prejudicis i els estereotips". Fonts de Presidència han apuntat que el cap de l'executiu ha demanat "obrir el debat amb serenor" per "treballar en benefici dels interessos generals d'Espanya". Durant el seu torn de paraula també ha reivindicat les polítiques del Govern en habitatge. A més, s'ha referit a la gestió de la immigració i ha dit que Catalunya vol que sigui "amb ordre però amb humanitat" per "no caure en la deshumanització". Illa ha fet aquesta intervenció íntegrament en català.
Durant la seva intervenció a la Conferència de Presidents Illa ha reclamat a la resta de líders autonòmics que treballin "allunyats de la crítica fàcil i la temptació del boicot permanent". "En cas contrari, a qui estaríem boicotejant és als ciutadans a qui tenim l'honor i la responsabilitat de representar", ha afegit.
Fonts de Presidència apunten que durant la reunió Illa ha abordat la necessitat de "revisar i reformar" el sistema de finançament. Tot i això, ha demanat que es faci "amb rigor, responsabilitat i solidaritat" i ha demanat a la resta de presidents autonòmics que "s'allunyin del soroll, els prejudicis i els estereotips" per poder treballar "en benefici dels interessos generals de l'Espanya plural i diversa".
Illa també s'ha referit a la immigració, un dels temes que el PP va reclamar incloure a l'ordre del dia, i ha defensat que es gestioni "amb ordre i amb humanitat". "Estem parlant de persones, no podem caure en la deshumanització dels discursos més reaccionaris", ha dit el president, que ha afegit que cal abordar la qüestió "des d'una perspectiva no mercantilista".
Sobre habitatge, el president ha donat "suport total" a les mesures proposades pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez. En qualsevol cas, ha afirmat que Catalunya "ve amb els deures fets" i ha posat en valor totes les polítiques que ha tirat endavant el Govern. A més, ha defensat la intervenció pública quan el mercat "és incapaç de resoldre el problema".
Durant el seu discurs Illa també ha subratllat la importància de la transició energètica cap a un sistema cent per cent renovable, ha recordat que el Govern ja s'ha compromès a crear més de 7.500 places d'FP de cara al curs vinent i ha insistit que la generació de prosperitat "ha de ser compartida entre ciutadans i territoris".
Discurs íntegrament en català
Fonts de Presidència asseguren que Illa ha fet el seu discurs "íntegrament" en català. Aquesta és la primera Conferència de Presidents en què es pot intervenir en català, basc i gallec. De fet, aquesta qüestió ha estat motiu de polèmica, i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha abandonat la sala durant les intervencions d'Illa i del lehendakari basc, Imanol Pradales, perquè no han estat en castellà.
