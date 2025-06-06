POLÍTICA
Leire Díez admet que va mentir quan oferia pactes amb la Fiscalia
L’exmilitant socialista insisteix que no treballa per al PSOE. Assenyala que la filtració dels àudios prové d’un bufet que té Aldama com a client
L’exmilitant del PSOE Leire Díez, investigada per uns àudios on demanava informació compromesa sobre membres de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, va admetre ahir que va mentir quan oferia pactes amb la Fiscalia a empresaris a canvi d’informació. Díez va reiterar que està fent una investigació periodística sobre les “clavegueres de l’Estat” i la “policia patriòtica” i va explicar que no coneix “ningú” a la Fiscalia, per la qual cosa va mentir per guanyar confiança i aconseguir informació. Després que Leire Díez demanés dimarts la baixa voluntària del PSOE, el partit va confirmar ahir que la sol·licitud havia estat acceptada i per tant el seu expedient tancat. Díez va tornar a negar que treballés per a Ferraz, encara que va admetre que va tenir una reunió amb el secretari d’Organització del partit, Santos Cerdán, amb la periodista Patricia López i l’empresari Javier Pérez Dolset. També va assegurar que la seua relació amb el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, es limita als actes del partit.
D’altra banda, Leire Díez va anunciar que denunciarà per amenaces l’empresari Víctor de Aldama, després que irrompés en la seua compareixença de dimecres en la qual va donar explicacions a la premsa. L’exmilitant socialista, a més, va manifestar que el pendrive que va entregar al PSOE, que serà analitzat per la Fiscalia, conté informació sobre la trama dels hidrocarburs, un cas de corrupció amb suposada implicació de l’exministre de Transports, José Luis Ábalos, en el qual Aldama està investigat per frau a Hisenda.
Díez també va apuntar que la filtració dels àudios en els quals oferia pactes amb Justícia a canvi d’informació sobre membres de l’UCO prové d’un bufet d’advocats que té com a clients Víctor de Aldama i l’empresari Alejandro Hamlyn.
D’altra banda, la presidenta del Congrés, Francina Armengol, va desatendre la pretensió del Partit Popular de donar ja tràmit a les peticions de compareixença del president espanyol, Pedro Sánchez, per les gestions de Leire Díez contra l’UCO. Queden pendents per a la pròxima reunió ordinària de la Mesa del Congrés, prevista per dimarts.