SUCCESSOS
Quatre morts després de robar una farmàcia a Màlaga
Van morir un subinspector de policia i tres atracadors. El tràgic succés va ocórrer arran d’un xoc frontal a l’autovia
Tres presumptes membres d’una banda de ciutadans albanesos que fugien després d’intentar robar una farmàcia a Màlaga i un policia nacional que tornava al seu domicili després de treballar en el torn de nit van morir la matinada de dimecres a ahir al col·lidir frontalment els seus vehicles a Torremolinos.
El succés va ocórrer al voltant de les 5.30 hores a l’autovia A-7, on s’havien incorporat en sentit contrari els atracadors, el vehicle dels quals va impactar amb el del policia Antonio Ramos, de 48 anys, casat i pare de dos fills.
La banda d’atracadors ja havia comès presumptament uns altres deu robatoris en farmàcies des del febrer, habitualment pel mètode de l’allunatge, encara que en aquest últim cas van desactivar el dispositiu de seguretat de la porta i, sense necessitat de trencar-la, la van obrir.
Els cadàvers de les víctimes van quedar calcinats, per la qual cosa la identificació és més complicada i caldrà recórrer a l’ADN.
Per la seua part, el ministeri de l’Interior, a proposta del director general de la Policia Nacional, Francisco Pardo, ha concedit la Creu al Mèrit Policial amb distintiu roig al subinspector mort.