POLÍTICA
Sánchez i el PP exhibiran les seues diferències en la Conferència de Presidents de Barcelona
Moncloa i els presidents populars marcaran distàncies avui en habitatge, finançament o migració, cosa que dificultarà els acords. Després de l’agra polèmica de l’ordre del dia que posava en perill la cita
El cap de l’Executiu, Pedro Sánchez, i els mandataris autonòmics s’enfrontaran avui divendres en una nova Conferència de Presidents, que se celebrarà aquesta vegada al Palau de Pedralbes de Barcelona, en la qual el Govern central i els barons del PP exhibiran les seues diferències en assumptes com habitatge, finançament o migració, la qual cosa dificultarà la possibilitat d’acords.
Els dies anteriors a la celebració de la cimera han estat marcats per l’amenaça dels barons del PP d’una possible plantada al Govern estatal en aquest fòrum per desacords en l’ordre del dia, malgrat que els populars finalment van garantir la seua presència en aquesta cita de Barcelona.
En concret, els presidents del PP van sol·licitar incorporar a l’ordre del dia la reforma del finançament autonòmic amb el rebuig al finançament singular català; la lluita contra l’okupació; un pla energètic per evitar apagades; control de fronteres i política migratòria; inversions contra el caos ferroviari; el dèficit de professionals sanitaris; el finançament del primer cicle d’educació infantil, i la retirada dels projectes de llei de reforma del Poder Judicial i de la Fiscalia. Un clima que tant la Generalitat com la Moncloa van lamentar. “Hi ha una sèrie de comunitats que de vegades sembla que, més que com a representants de les seues comunitats, hi vagin com a representants del carrer Génova, en un clima de bronca total”, va manifestar el conseller de la Presidència, Albert Dalmau. Per la seua part, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, va anunciar que Catalunya s’afegirà a la proposta del Govern espanyol de triplicar la inversió en habitatge fins al 2030. Per evitar la plantada, el Govern central va anunciar que acceptava íntegrament els punts proposats pel PP i, a més, va afegir altres temes com migració (com demanava les Canàries), així com l’habitatge i la formació professional, tal com va plantejar inicialment la Moncloa.
Sánchez plantejarà a les comunitats triplicar la inversió pública en habitatge, assolint els 7.000 milions en quatre anys, alhora que proposa crear una base pública de preus de lloguer i compravenda d’immobles. Així mateix, el president plantejarà a les comunitats “acabar amb el monopoli de la informació dels portals privats” i crear una base de dades pública que permeti a les administracions estatals i a la ciutadania conèixer els preus reals de compravenda o lloguer a la seua ciutat.
Ayuso amenaça d’abandonar la cimera si s’hi parla català
La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va assegurar ahir que no pensa posar-se cap pinganillo en la Conferència de Presidents d’avui, en la qual per primera vegada es permet l’ús d’idiomes cooficials, i va acusar el Govern d’Espanya de fer “provincianisme amb el secessionisme català”, ja que va dir que es tracta d’“una corruptela que no pensa pagar des de la Comunitat de Madrid”.
En la sessió de control al Govern en l’Assemblea de Madrid, Ayuso va afirmar que, d’expectatives de cara a aquesta reunió, en té “poques”, ja que va dir que el president del Govern, Pedro Sánchez, les utilitza per a la seua “glòria”, si bé ella hi assistirà “per coherència”.Tanmateix, va ressaltar que dirà al Govern central que el que està pretenent és “una absoluta golfada” i que tot el que li hagin de dir als passadissos en espanyol “o ho diuen dins en el mateix idioma” o sortirà.