EUA
Trump veta l’entrada a ciutadans d’una dotzena de països als EUA
I anuncia restriccions a set més, entre els quals Cuba, per motius de seguretat nacional. Tot i que permet l’accés als egipcis malgrat l’últim atemptat antisemita
El president dels Estats Units, Donald Trump, va firmar dimecres una proclamació que prohibirà l’entrada al país nord-americà de ciutadans d’una dotzena de països, incloent Birmània, Guinea Equatorial, Haití o l’Iran, i restringirà la visita de persones procedents de set més, unes mesures que entraran en vigor a partir del dilluns vinent 9 de maig. “He decidit restringir i limitar completament l’entrada de ciutadans dels següents dotze països: Afganistan, Birmània, Txad, República del Congo, Guinea Equatorial, Eritrea, Haití, Iran, Líbia, Somàlia, Sudan i Iemen”, va indicar en un text remès als mitjans en el qual ha justificat aquesta decisió perquè l’ingrés d’aquestes persones en territori nord-americà “seria perjudicial per als interessos” del país.
A part de la prohibició, l’inquilí de la Casa Blanca ha anunciat que hi haurà més restriccions per als visitants de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan i Veneçuela.
Aquestes mesures són el resultat d’un informe realitzat pels departaments d’Estat i de Seguretat Nacional sobre les “actituds hostils” cap als EUA, un document que el president nord-americà va ordenar elaborar a l’inici del seu mandat el mes de gener.
Tanmateix, l’inquilí de la Casa Blanca va dir que Egipte ho té “tot sota control” i va explicar que aquesta va ser la raó per la qual no va incloure el país natal del sospitós de l’atac antisemita a Colorado en la llista de dinou països als quals restringirà l’entrada.
Espera “un bon acord” aranzelari amb la UE
El president nord-americà, Donald Trump, va assegurar ahir davant del canceller alemany, Friedrich Merz, que els Estats Units tancaran “un bon acord” aranzelari amb la UE. “Tindrem un bon acord comercial. Suposo que això ho determinarà principalment la Unió Europea, però vostè n’és una part molt important, així que estarà involucrat. Al final, amb sort, aconseguirem un acord”, va dir davant del seu homòleg germànic a la Casa Blanca.
Així mateix, l’encontre a Washington es va produir a poc més d’un mes que el 9 de juliol expiri el termini donat per Trump al bloc comunitari per arribar a un nou acord sobre els aranzels considerats “recíprocs”.Així mateix, va assegurar que ahir va mantenir una “excel·lent” conversa telefònica amb el seu homòleg xinès, Xi Jinping, centrada en qüestions comercials i amb un resultat “molt positiu per als dos països”, després de la qual els respectius equips negociadors es reuniran “ben aviat”, donant així continuïtat a les converses mantingudes a Ginebra al maig.D’altra banda, Donald Trump va assegurar sentir-se “molt decebut” amb Elon Musk, després que el magnat hagi criticat públicament el projecte de legislació fiscal impulsat per la seua Administració.