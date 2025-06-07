EUA
Elon Musk i Donald Trump es declaren ara la guerra
El primer acusa el president d’estar en els papers d’Epstein. El republicà assegura que l’empresari s’ha tornat boig
El president dels EUA, Donald Trump, va lamentar ahir que el seu ara exaliat Elon Musk “ha perdut el cap” i que encara que el magnat tecnològic vol conversar amb ell després de la ruptura pública de dijous el mandatari no està “particularment” interessat a entaular un diàleg.
Així, aquestes afirmacions es produeixen l’endemà d’un agre intercanvi a les xarxes socials que va incloure amenaces de Donald Trump de suspendre els contractes milionaris de Musk amb el Govern i acusacions del sud-africà que el president no hauria guanyat les eleccions del 2024 sense el seu suport. A més, el sud-africà el va arribar a acusar d’estar en els arxius del pederasta Jeffrey Epstein.
Un funcionari de l’Administració va dir a la cadena ABC News que Trump estaria considerant regalar o fins i tot vendre el Tesla que va comprar durant l’esdeveniment inèdit que va organitzar a la Casa Blanca el març per donar suport a l’empresa de cotxes elèctrics del magnat enmig d’atacs a concessionaris i estacions de càrrega, amb caigudes en els ingressos i la borsa.
La topada va començar dijous al migdia amb paraules del president davant de les crítiques de l’home més ric del món al pla fiscal i pressupostari impulsat pel republicà, que segons estimacions augmentarà en més de 2 bilions de dòlars el deute públic del país.
Les accions de Tesla van tancar dijous amb caigudes d’un 14 per cent a Wall Street, encara que ahir van registrar un rebot en el primer tram de la negociació amb pujades del voltant al 6%.
L’ultradretà Steve Bannon, un dels principals aliats de Trump, va demanar al mandatari nord-americà investigar l’estatus migratori d’Elon Musk i va advocar per la seua deportació “immediata”.
D’altra banda, una jutge de Massachusetts ha aturat temporalment l’intent de Trump de suspendre els visats dels alumnes estrangers de Harvard, hores després que la universitat assenyalés la proclamació com una “represàlia” inconstitucional.