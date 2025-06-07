POLÍTICA
Els barons del PP demanen a Pedro Sánchez eleccions i aquest vol esgotar la legislatura
La Conferència de Presidents celebrada a Barcelona finalitza sense acord. El president del Govern central proposa un pla estatal d’inversió en habitatge i ajuts per a l’accés gratuït a l’educació infantil
Els barons territorials del PP van coincidir en la Conferència de Presidents que es va celebrar ahir a Barcelona a exigir al cap de l’Executiu espanyol, Pedro Sánchez, que convoqui ja eleccions generals davant de la situació “crítica” d’Espanya. Tanmateix, el president del Govern central va insistir que esgotarà la legislatura.
La direcció estatal del PP va destacar el fet que els presidents del PP estiguin demanant a Sánchez que dissolgui les Corts i convoqui eleccions, en línia amb el missatge que ha verbalitzat el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, els últims mesos, la qual cosa tornaran a repetir els populars en la manifestació que han organitzat per demà a Madrid.
“Sense pressupostos, sense suport parlamentari, amb esquerdes al Consell de Ministres, amb el seu partit dividit, i desbordat per la proliferació de casos de corrupció que avergonyeixen el país, el president del Govern estatal ha d’acabar amb això i donar la paraula als espanyols”, van assenyalar fonts de l’equip de Feijóo.
Al marge d’això, la XXVIII Conferència de Presidents va acabar sense acords. Sánchez havia demanat als presidents autonòmics “responsabilitat compartida” i “sentit de país” per aturar el problema d’habitatge.
Va posar sobre la taula “una aposta de país”, un acord estatal que suposa triplicar fins als 7.000 milions d’euros la inversió per al pla estatal d’habitatge 2026-2030. La proposta implica que el Govern central finançaria el 60% d’aquests fons i el 40% recauria en les comunitats autònomes, que també tenen competències en vivenda.
A més, Sánchez va anunciar durant la seua intervenció que volia engegar un nou programa dotat amb 175 milions d’euros per a l’accés gratuït a l’educació infantil a famílies amb rendes baixes.
Ayuso planta el català i l’euskera
La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va sortir de la sala on se celebrava la Conferència de Presidents a l’iniciar la seua intervenció en euskera el lehendakari, Imanol Pradales, i va tornar després que acabés de parlar el president de la Generalitat, Salvador Illa.
L’ocorregut va ser considerat com una falta de respecte que visualitza un PP dividit pel radicalisme d’Ayuso, segons fonts del Govern espanyol. Abans de l’inici de la trobada, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, no creia que es produís aquest fet, que considerava un “error”. Espanya “no és un estat plurinacional” i l’ús de les llengües cooficials en la Conferència és “una farsa”, segons va dir la presidenta de Madrid després de la cimera.Prèviament, Ayuso i la ministra de Sanitat, Mónica García, van protagonitzar un moment de gran tensió durant la salutació institucional. Quan la ministra pretenia fer-li dos petons, la presidenta madrilenya va rebutjar-la argüint que la vigília, a l’Assemblea madrilenya, Més Madrid la va titllar d’“assassina” per les morts a les residències durant la pandèmia.
Illa vol debatre el finançament “amb serenitat” i sense prejudicis
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va defensar durant la cimera obrir el debat sobre el finançament autonòmic “amb serenitat” i va demanar als seus homòlegs fer-ho allunyant-se del soroll, dels prejudicis i els estereotips. Va afirmar que Catalunya té “un camí traçat” que seguiran i que es basa en un model que no renuncia a tenir una aproximació de solidaritat amb tothom.
D’altra banda, el president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, va apressar ahir a abordar “d’una vegada” el debat sobre un nou model de finançament. Així, va demanar una sola taula de negociació amb tots els territoris i que es condoni el deute amb les autonomies.
Canàries constata la seua “solitud” en matèria d’immigració
El president del Govern de les Canàries, Fernando Clavijo, va constatar ahir la “solitud” de l’arxipèlag per gestionar la “crisi humanitària” de la immigració per la qual cosa va exigir al Govern central i a les comunitats el desenvolupament d’un sistema nacional d’acollida de menors migrants. “Tenim l’obligació de donar una resposta a aquest fenomen com a país. Això és el que vaig demanar, això és el que vaig exigir”, va dir. Clavijo va valorar el “suport” i la predisposició de Catalunya i Euskadi per acollir menors i va anunciar que celebrarà una reunió amb els ministres de l’Interior, Política Territorial i Migracions per coordinar millor la distribució.