POLÍTICA
El pla per ampliar l’aeroport del Prat afecta dos zones protegides
L’extensió de la tercera pista no només influiria la Ricarda, sinó que implicaria també el Remolar. El Govern, decidit a incrementar el potencial de l’aeròdrom
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va afirmar ahir que la proposta d’acord basada en el treball del comitè d’experts sobre l’ampliació de l’aeroport del Prat “es coneixerà en les properes setmanes”. Illa va manifestar que vol tenir “encarrilat” aquest assumpte “en un sentit o un altre” abans de l’estiu. La proposta contempla allargar 500 metres la tercera pista, la més propera al mar, fet que afectaria els espais protegits de la Ricarda i el Remolar.
El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, va explicar dijous que l’aeroport “no s’ampliarà per l’aire, sinó a través de la pista”. El gran objectiu del Govern és que l’aeroport estigui “connectat intercontinentalmente”, una cosa “necessària” per al “futur del país”, segons el conseller, que també va assegurar que l’ampliació seria “respectuosa amb els espais naturals”.
L’extensió de la tercera pista permetria enlairaments i aterratges sense limitacions d’avions de gran mida. La inversió total del projecte superaria els 2.000 milions d’euros i inclouria la renovació de les terminals 1 i 2, i la construcció de la nova terminal satèl·lit projectada.
A més, el Govern planteja augmentar el seu pes en l’estratègia aeroportuària, encara que no de forma vinculant, sinó consultiva.
Fins ara, el pla per a l’ampliació consistia a allargar els 500 metres al nord, cap a la zona de la Ricarda, una de les grans preocupacions des del punt de vista mediambiental. La nova proposta redueix les afectacions a aquesta zona, però al seu lloc avança cap a la reserva natural del Remolar-Filipines, una de les principals zones humides del delta del Llobregat amb important biodiversitat.
Des d’ERC van reiterar la seua negativa a la proposta d’ampliació de l’aeroport, encara que Albert Dalmau, que va defensar que compliria els “acords de la investidura”, va avisar que el pla no passaria pel Parlament i que no “renunciaria a prendre les decisions necessàries”. “El Parlament pot fer les iniciatives que consideri oportunes, però el Govern pren decisions de la seua competència”, va explicar Dalmau.