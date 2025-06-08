POLÍTICA
“Ayuso no entén Espanya si se’n va en els discursos en basc i català”
Illa critica el model d’“acumulació insolidària” davant del de prosperitat compartida. Insisteix a “intervenir” l’habitatge després que el PP ho rebutgi
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va acusar ahir la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, de “no entendre Espanya”, després que aquesta s’absentés divendres de la Conferència de Presidents durant les intervencions en eusquera i català.
A l’iniciar el lehendakari, Imanol Pradales, la seua intervenció en eusquera, Díaz Ayuso va sortir de la sala on se celebrava la Conferència de Presidents al Palau de Pedralbes i va tornar després que acabés de parlar Illa, que va fer el seu discurs en català.
En declaracions a Onda Cero, Illa va opinar que l’absència d’Ayuso va ser “un immens error” que “no porta enlloc” i “no ajuda res ni ningú”, i va reblar: “Allà ella.”
Més tard, durant un acte al Vendrell, el president va insistir que l’habitatge és un dret i no un negoci després que els barons del PP rebutgessin els acords en aquesta matèria durant la Conferència de Presidents i va lamentar que “alguns discuteixen les intervencions en aquest mercat”.
“Ahir vam posar a sobre de la taula la política d’habitatge que desenvolupem a Catalunya, que és la més ambiciosa que es porta a terme a Espanya per part d’una comunitat autonòmica”, va assegurar, en el marc de la conferència econòmica Catalunya lidera. Un model econòmic de prosperitat compartida, pronunciada al Vendrell.
En aquest sentit, Illa va reiterar la seua defensa de la prosperitat compartida socialment i territorialment davant l’“acumulació insolidària” i va afegir que això significa humanisme en comptes de mercantilisme.
Són “dos plantejaments que en la Conferència de Presidents autonòmics, d’alguna manera, van quedar reflectits i van quedar patents”, va dir.
Va criticar així el que va denominar acumulació insolidària: “Generem molta prosperitat, però que se la quedin uns quants i que es concentri en alguns territoris”, un argument que va rebutjar.
Feijóo promet “una neteja total” i diu que Sánchez “sobra”
� El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va afirmar ahir que el Govern de Pedro Sánchez “sobra des de fa molt temps”, i es va comprometre a fer “una neteja total, amb honestedat i amb urgència”. El líder popular va protagonitzar un acte a Santander amb afiliats del seu partit en vigílies de la manifestació contra el Govern central impulsada per avui a Madrid, i de cara a aquesta convocatòria va fer una crida “a l’Espanya decent” perquè hi participi contra “la màfia i la corrupció”. Per la seua part, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va defensar que “aixecar-se i anar-se’n en política és un gest sense més”, per la seua marxa de la reunió de la Conferència de Presidents quan es parlava català i eusquera, i va insistir que Espanya “no és una nació plurinacional”.