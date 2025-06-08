EUA
Trump revisarà contractes de Musk amb el Govern en plena picabaralla
Pregunta si la reacció de l’empresari contra ell va ser per consum de drogues. El magnat esborra un missatge que vinculava Trump amb el pederasta Epstein
El president dels Estats Units, Donald Trump, va anunciar divendres que es revisaran els contractes que les empreses del multimilionari Elon Musk tenen amb el Govern federal, ja que “són molts diners”. És una altra fase més de la ruptura de relacions que han protagonitzat l’última setmana, després del final del bromance entre el mandatari i el magnat. “Ho revisarem tot, són molts diners. És un subsidi considerable”, va indicar als mitjans.
Després de les crítiques de Musk a la proposta de pressupost de Trump, el mandatari va respondre a la seua xarxa social que la millor manera d’estalviar milions de dòlars al Govern és cancel·lar els subsidis i contractes al magnat, després de la qual cosa ha continuat la guerra verbal entre ambdós. A més, segons la cadena CNN, Trump va preguntar als seus assessors si el comportament de Musk va poder haver estat relacionat amb un presumpte consum de drogues del magnat tecnològic.
Paral·lelament, Musk ha intentat moderar l’escalada d’atacs contra Trump. Ha esborrat del seu compte a X, la xarxa social de la seua propietat, el missatge en el qual vinculava directament el president dels EUA amb els crims comesos pel traficant de menors Jeffrey Epstein, un dels seus atacs més durs contra el mandatari enmig de la picabaralla que va esclatar entre ambdós aquesta setmana per un qüestionat projecte fiscal de la Casa Blanca. Epstein va ser arrestat el 2019 per càrrecs d’abús sexual i tràfic de desenes de nenes a principis dels 2000. El multimilionari es va treure la vida penjant-se a la seua cel·la.
Batudes antiimmigració a Los Angeles
El Servei d’Immigració i Control de Duanes (ICE, per les sigles en anglès) va portar a terme divendres diverses batudes en tres punts diferents de la ciutat californiana de Los Angeles, als Estats Units, que es van saldar amb 44 persones detingudes. Això va provocar el rebuig de multitud de ciutadans que es van concentrar davant del centre de detenció federal de la localitat californiana.
Aquest va ser l’operatiu simultani més gran ocorregut a Los Angeles després de l’arribada del republicà Donald Trump a la Casa Blanca amb la promesa de portar a terme un seguir de deportacions massives al país.“Aquestes tàctiques (les batudes) sembren terror a les nostres comunitats i pertorben els principis bàsics de seguretat i degut procés”, va afirmar l’alcaldessa de Los Angeles, Karen Bass, en un comunicat.D’altra banda, Kilmar Ábrego García, el migrant salvadorenc deportat per “un error administratiu” del Govern dels Estats Units, va tornar ahir al país, on enfrontarà càrrecs per presumpte trànsit de persones, van informar aquest divendres mitjans nord-americans. Ábrego tenia un estatus legal als EUA que el protegia de la deportació quan va ser detingut per autoritats migratòries i posteriorment enviat al Salvador al març.