POLÍTICA
Feijóo exigeix eleccions en una manifestació en què reivindica el seu lideratge davant Ayuso
El PP congrega 50.000 persones a Madrid segons el Govern central i 100.000 segons el partit. Demana a Sánchez que es “rendeixi a la democràcia” i des del PSOE qualifiquen la convocatòria de ‘gatillazo’
El Partit Popular va congregar ahir a la plaça Espanya de Madrid milers de simpatitzants –50.000 segons la delegació del Govern central i 100.000 segons el partit– amb l’objectiu de pressionar l’Executiu de Pedro Sánchez perquè convoqui eleccions generals anticipades. Durant l’acte, el president del partit, Alberto Núñez Feijóo, va reclamar a Sánchez que “deixi d’amagar-se i de mentir” i que es “rendeixi a la democràcia”. També va reivindicar el seu lideratge i la seua “centralitat”, davant altres “intensitats” en el si de la seua pròpia formació. Aquest comentari es va interpretar com una al·lusió a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a falta d’un mes per al congrés dels populars.
La demanda d’eleccions va ser l’eix de totes les intervencions de l’acte, al qual van assistir els expresidents José María Aznar i Mariano Rajoy. En primera fila, la presidenta madrilenya i líder del PP regional, Isabel Díaz Ayuso, va escoltar com Feijóo deixava clar que no pretén desplaçar-se cap a la dreta. “Ningú em mourà de la centralitat”, va afirmar. Amb això enviava de forma simultània un missatge tant al seu propi partit com a Vox, que va rebutjar afegir-se a la concentració i va criticar la iniciativa dels populars. “No ens equivocarem mai d’adversari”, va recalcar el líder de l’oposició.
Ayuso, per la seua part, va dir que l’Estat està entrant “en el perillós camí de la dictadura” i que “Espanya no és plurinacional, no som estrangers a casa nostra”. La presidenta de la Comunitat de Madrid comença a posicionar-se també de cara al congrés del partit.
En una entrevista a ABC, va defensar “que un militant tingui un vot i valgui el mateix sigui on sigui”. Amb l’actual sistema de primàries, instaurat el 2017 amb Mariano Rajoy, primer voten els afiliats i després els compromissaris.
Per la seua part, membres del Govern central van reaccionar a la concentració, convocada sota el lema Màfia o democràcia. El ministre de Transport, Óscar Puente, va afirmar que “el gatillazo és antològic” i que “la màfia ha demostrat un escàs poder de convocatòria”, ja que imatges aèries demostraven que en diversos espais de la plaça no hi havia persones.
Per la seua part, la vicepresidenta primera del Govern central, María Jesús Montero, va recordar que “els espanyols van votar i van decidir que Feijóo estigués a l’oposició” i va insistir que “ja seria hora que el PP ho assumís i ho acceptés”.