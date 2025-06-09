CONFLICTES
Israel ordena frenar el vaixell de Greta Thunberg amb ajuda a Gaza
La Fundació Humanitària de Gaza (GHF) va informar que avui posarà en marxa tres nous punts de distribució d’ajuda humanitària a la Franja. Va destacar que la distribució ahir va ser “organitzada i tranquil·la”, malgrat que les Forces Armades israelianes van reconèixer haver obert foc per “amenaces de Hamas” i que fonts palestines van assegurar que hi ha almenys cinc morts. D’altra banda, va dir que ahir va distribuir unes 17.000 caixes més amb aliments.
L’Exèrcit israelià, per la seua part, va mostrar en una visita organitzada per a la premsa internacional a Gaza un túnel trobat sota l’hospital de Khan Yunis en el qual va dir haver recuperat el cadàver de Mohammed Sinwar, a qui qualifica com a líder de Hamas a la Franja. Així mateix, el ministre de Defensa israeliana, Israel Katz, “va ordenar” a les Forces Armades israelianes que “actuïn” perquè el vaixell amb ajuda humanitària Madleen de la denominada Coalició de la Flotilla de la Llibertat, en què viatja l’activista Greta Thunberg, no pugui arribar a la Franja de Gaza.