PRÒXIM
Israel assalta el vaixell de la Flotilla de la Llibertat
Al Madleen, carregat d’ajuda humanitària, viatjava l’activista sueca Greta Thunberg, mentre les autoritats de Gaza denuncien la mort d’una nena per desnutrició
L’exèrcit israelià va interceptar ahir el vaixell Madleen, una embarcació de la Coalició de la Flotilla de la Llibertat i que es desplaçava a la Franja de Gaza amb un carregament d’ajuda humanitària. El vaixell comptava amb una dotzena d’activistes a bord –entre els quals l’activista sueca Greta Thunberg i un voluntari espanyol, Sergi Toribio–, que van denunciar que van ser “segrestats” perquè el vaixell es trobava en aigües internacionals.
Segons van indicar fonts del ministeri d’Exteriors espanyol, l’Executiu central ha convocat l’encarregat de negocis de l’ambaixada israeliana a Espanya per protestar pels fets.
La Coalició de la Flotilla de la Llibertat va fer una crida internacional a pressionar Israel per l’assalt al vaixell humanitari.
Per la seua part, el ministre de Defensa d’Israel, Israel Katz, va aplaudir l’abordatge “ràpid i segur” del Madleen i va afirmar que els activistes detinguts hauran de veure un vídeo sobre els crims comesos durant els atacs del 7 d’octubre del 2023 per Hamas una vegada arribin a port a Israel.
El Govern israelià va defensar que el bloqueig a l’entrada d’ajuda a la Franja de Gaza és “legítim” ja que suposa “protegir Israel i tot el món lliure dels terroristes de Hamas i de tots aquells que li donen suport”, mentre va destacar la tasca de la Fundació Humanitària per a Gaza (GHF, segons les seues sigles en anglès) a l’hora de fer un “repartiment organitzat” de l’assistència.
Per una altra banda, segons assenyalen les autoritats de Gaza, una nena va morir ahir a la unitat de maternitat de l’hospital de Khan Yunis, ubicada al sud de la Franja, a causa de la desnutrició en el marc de l’ofensiva d’Israel sobre l’enclavament palestí, on ja han mort més de 54.900 persones.