POLÍTICA
Illa anuncia una inversió de 3.200 milions d’euros per ampliar l’aeroport del Prat
El Govern pacta amb AENA el projecte per allargar 500 metres la tercera pista. Assegura que el nou pla redueix l’afectació als espais naturals de la Ricarda i el Remolar-Filipines
El Govern de la Generalitat va pactar ahir amb el ministeri de Transports i AENA l’ampliació de l’aeroport Josep Tarradellas Barcelona-el Prat amb una inversió de 3.200 milions d’euros per allargar la tercera pista. El pla inclou construir la terminal satèl·lit, remodelar la T1 i la T2 i compensacions mediambientals.
El president de Catalunya, Salvador Illa, va anunciar l’acord des del Palau de la Generalitat després de reunir-se amb la comissió tècnica. Illa considera l’ampliació com una “condició sine qua non” per “recuperar lideratge” tant a Espanya com a Europa, i va defensar el projecte per tenir una Catalunya “pròspera, equitativa i competitiva”. Illa va explicar que la previsió és que el pla directori estigui enllestit el 2028, per començar les obres el 2030 i que el 2033 estigui acabat l’aeroport “del segle XXI”.
El pla d’ampliació respon que el Govern considera que l’aeròdrom està arribant al “límit de la seua capacitat” i vol tenir un “aeroport intercontinental” que no obligui els ciutadans a haver de passar per “Madrid, Londres o Frankfurt” per viatjar per tot el món. L’objectiu de l’Executiu és recuperar els 90 vols per hora –a diferència dels 80 o 85 d’actuals– i assolir els 70 milions de passatgers –55 en 2024.
Illa va confirmar que AENA invertirà 3.200 milions en el projecte per allargar la tercera pista 500 metres. És la pista més propera al mar, i la seua extensió afecta als espais protegits de la Ricarda (nord) i el Remolar-Filipines (sud), encara que segons el grup d’experts del Govern, l’impacte mediambiental queda reduït amb el nou pla. El president va assegurar que l’ampliació “respecta escrupolosament els criteris mediambientals de la UE”, i el Govern va afirmar que la Casa Gomis, situada a la Ricarda i propietat del ministeri de Cultura, no es veurà afectada.
La Comissió Europea va manifestar que està “al corrent” del projecte de l’aeroport, i que ho està “analitzant”. L’efecte ambiental és el principal argument en contra de l’ampliació per part de diverses entitats, entre elles la plataforma Zeroport, que va denunciar que hi haurà “més contaminació i més turistització”.
Les principals institucions del teixit econòmic i empresarial català, tanmateix, van celebrar l’ampliació “necessària i estratègica” de l’aeroport, malgrat que van reclamar que hi hagi “governança compartida”.
ERC reclama treure AENA de la gestió
La secretària general d’ERC, Elisenda Alamany, va rebutjar el projecte i va demanar “arrancar” la gestió de “les mans d’AENA”, a qui considera responsable que Catalunya no tingui “un aeroport de primera”.
Junts acusa el Govern d’“obviar” el Parlament
La portaveu de Junts, Mònica Sales, va criticar el Govern per presentar el projecte sense escoltar “el Parlament ni el principal grup de l’oposició”, i va afirmar que “el punt de partida” hauria de ser el “traspàs integral” de l’aeroport a la Generalitat.
Els comuns qualifiquen el pla de “despropòsit”
La presidenta dels comuns a Barcelona, Janet Sanz, va dir que ampliar l’aeroport és un “despropòsit” i va denunciar la hipocresia del PSC amb el turisme.
El PP recolza l’ampliació però no es fia del PSC
El portaveu del PP, Juan Fernández, va afirmar que l’aeroport “cal ampliar-se”, però va assegurar que “no es fia” del Govern de Salvador illa.