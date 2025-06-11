CONFLICTE
Milei lloa Netanyahu en l’ofensiva mortal contra la Franja
La Flotilla insisteix a denunciar ‘segrest’
El president de l’Argentina, Javier Milei, va assegurar ahir durant una reunió feta a Jerusalem davant del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, que si Israel guanya la guerra contra el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) a la Franja de Gaza, això serà “una victòria per a tot el món occidental”. Per la seua part, Netanyahu va encomiar el president argentí “per l’economia de mercat que dirigeix al seu país, que ha contribuït en gran manera a la seua prosperitat i ha aconseguit canvis”.
Mentrestant, continua l’ofensiva israeliana a la Franja de Gaza i la polèmica entorn de la Flotilla de la Llibertat. L’activista sueca Greta Thunberg, que va ser deportada ahir després de l’abordatge en aigües internacionals de l’embarcació rumb a Gaza, va acusar el Govern d’Israel de segrestar la tripulació del Madleen. Malgrat tot, va dir a l’arribar a París que “la veritable història és que hi ha un genocidi en marxa a Gaza”. L’espanyol Sergio Toribio, que viatjava a la Flotilla de la Llibertat va dir, a l’aterrar a Barcelona, que el que ha patit el grup és “un atac il·legal”.