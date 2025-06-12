Andorra i Catalunya estudiaran crear una "zona econòmica especial" a Organyà
lla es reuneix amb Espot en la seua primera visita oficial al Principat
Andorra i Catalunya estudiaran crear una "zona econòmica especial" a Organyà perquè pugui convertir-se en un pol econòmic entre Andorra, la comarca de l'Alt Urgell i altres territoris veïns. Ho han anunciat el cap de Govern d’Andorra, Xavier Espot, i el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, en una roda de premsa conjunta posterior a la primera visita oficial del polític català al Principat.
Segons Espot, es tracta d’un projecte "molt interessant i absolutament prioritari" que permetria que empreses d’alt valor afegit d’Andorra i d’altres territoris poguessin instal·lar-se en una àrea industrial propietat de l’Institut Català del Sòl (Incasòl).
De fet, ha recordat que un dels problemes que té el Principat és l’escassetat de terreny, especialment de tipus industrial, i ha apuntat que per desenvolupar el projecte serà necessari treballar també amb el govern espanyol perquè per generar interès entre les empreses andorranes l’espai haurà de ser "competitiu donis del punt de vista de la fiscalitat".
Per la seua part, Illa ha destacat que l’Ajuntament d’Organyà està decidit a desenvolupar el polígon i considera que el projecte aportaria "prosperitat" a tot el territori pirinenc. Així, ha mostrat el seu compromís a treballar per enfortir la relació entre Catalunya i Andorra, convençut que el que és bo per a Catalunya "també ho és per a Andorra" i viceversa, i també ha citat la creació d’un àmbit funcional Pirineu-Andorra.
Ampliació de l'N-145
En qüestions de mobilitat, Espot ha agraït la voluntat de la Generalitat de millorar l’accés a Andorra a través de l'N-145, i per aquesta raó ambdós executius demanaran el govern espanyol que avaluï l’ampliació de la carretera amb un tercer carril. Igualment, per part andorrana s’ha celebrat la implicació de Catalunya per estudiar la viabilitat d’un tramvia de connexió entre la Seu d’Urgell i Andorra, una projecte que Illa ha deixat clar que no és "per demà".
Altres aspectes
També han citat altres qüestions d’interès comú que s’han tractat en una reunió de treball que s’ha dut a terme entre ambdues delegacions per donar compliment al pla de treball 2024-2026 que es va fixar l’any passat en la primera reunió entre les autoritats andorranes i catalanes. Així, han subratllat la col·laboració en matèria sanitària i també s’ha acordat aprofundir en el grup de treball sobre habitatge per alinear les polítiques en aquest àmbit que considerin "un repte compartit".